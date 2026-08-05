عملیات اجرای طرح تصفیه فاضلاب خانگی شهر نهاوند این روز‌ها با اختصاص اعتبار، شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اجرای این طرح از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است و تا کنون حدود ۵۵ درصد پیشرفت عملیات اجرایی دارد.

فرماندار شهرستان نهاوند در بررسی مشکلات این طرح گفت: تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب شهری از مطالبات جدی و چندساله مردم نهاوند است و تلاش ما این است که روند اجرای این طرح شتاب گیرد.

مجتبی بیرانوند افزود: تا کنون بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ مشترک خانگی در شهر نهاوند به شبکه تصفیه فاضلب شهری متصل شده‌اند.