شش وزیر کابینه دولت پاکستان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام‌آباد، در اقدامی کم سابقه در روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، شش وزیر کابینه دولت پاکستان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار که در ادامه برنامه‌های سفر رسمی وزیر صمت ایران و پس از پایان دهمین کمیته مشترک اقتصادی دو کشور برگزار شد، از سوی ناظران به عنوان نشانه‌ای از اهتمام ویژه دولت پاکستان برای ارتقای سطح روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌شود.

در این نشست، وزیران کلیدی دولت پاکستان بر عزم اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه با تهران تأکید کرده و آمادگی خود را برای تسریع در اجرای توافق‌های اقتصادی و تعریف پروژه‌های مشترک در بخش‌های مختلف اعلام کردند.

سید محمد اتابک نیز با قدردانی از حضور وزیران کابینه پاکستان، با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح شده، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تدوین نقشه راه اجرایی همکاری‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: ایران با نگاه راهبردی به روابط با پاکستان، از هر ابتکاری که به توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور منجر شود، حمایت می‌کند.

در این دیدار «جام کمال خان» وزیر تجارت، «عبدالعلیم خان» وزیر ارتباطات، «رانا تنویر حسین» وزیر امنیت غذایی و تحقیقات کشاورزی، «محمد جنید انور چودهری» وزیر امور دریایی، «علی پرویز ملک» وزیر نفت و منابع طبیعی و «قیصر احمد شیخ» وزیر سرمایه گذاری پاکستان حضور داشتند.

حضور همزمان شش عضو کابینه پاکستان در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، بازتابی از جایگاه ویژه روابط تهران و اسلام‌آباد در سیاست اقتصادی دو کشور و اراده مشترک برای تبدیل توافق‌های اخیر به پروژه‌های عملیاتی و افزایش سطح مبادلات تجاری ارزیابی می‌شود.