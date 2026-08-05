به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، متن پیام تسلیت نماینده ولی فقیه به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم عبدالغفور ایران‌نژاد نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معتمدِ محبوب در منطقه بلوچستان، موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب درگذشت این شخصیت مردم‌دار و نقش‌آفرین در امر وحدت و همدلی آحاد مردم منطقه و فعال در ایجاد صلح و رفع اختلافات در سطح جامعه را به مردم استان به ویژه چابهار، خانواده محترم ایشان و عموم بازماندگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت و رحمت الهی و برای سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم. بِمنّه و کرمه

مصطفی محامی

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان