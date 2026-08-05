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آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، با صدور پیامی درگذشت عبدالغفور ایراننژاد نماینده مردم چابهار را در ادوار مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، متن پیام تسلیت نماینده ولی فقیه به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
خبر درگذشت مرحوم عبدالغفور ایراننژاد نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معتمدِ محبوب در منطقه بلوچستان، موجب تأسف و تأثر گردید.
اینجانب درگذشت این شخصیت مردمدار و نقشآفرین در امر وحدت و همدلی آحاد مردم منطقه و فعال در ایجاد صلح و رفع اختلافات در سطح جامعه را به مردم استان به ویژه چابهار، خانواده محترم ایشان و عموم بازماندگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت و رحمت الهی و برای سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم. بِمنّه و کرمه
مصطفی محامی
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان