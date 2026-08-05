امروز (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) در تالار صنعتی بورس کالای ایران شش محصول فولادی به حجم مجموع ۱۶۰ هزار و ۶۵۳ تن در تالار صنعتی حراج باز بورس کالای ایران عرضه شد؛ در این میان، تختال C و میلگرد بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص دادند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر این اساس، ۶۴ هزار و ۲۲۱ تن میلگرد با قیمت پایه ۶۱۷ هزار و ۹۹۵ ریال عرضه شد. پس از آن، تختال C با حجم ۷۲ هزار تن و قیمت پایه ۶۹۳ هزار و ۴۴۰ ریال در فهرست عرضه‌های امروز قرار گرفت.

همچنین ۲ هزار و ۱۲ تن تیرآهن با قیمت پایه ۷۰۱ هزار و ۵۷۱ ریال عرضه شد. حجم عرضه ناودانی نیز یک هزار و ۴۴۵ تن بود که با قیمت پایه ۷۰۷ هزار و ۸۴ ریال ارائه شد.

در ادامه، ۲ هزار و ۲۳۱ تن نبشی با قیمت پایه ۶۹۳ هزار و ۸۲۷ ریال روی تابلو معاملات رفت. ورق گرم نیز با حجم ۱۸ هزار و ۷۴۴ تن و قیمت پایه ۸۴۷ هزار و ۴۳۸ ریال عرضه شد.

در مجموع، حجم عرضه این شش محصول فولادی در معاملات امروز به ۱۶۰ هزار و ۶۵۳ تن رسید. ورق گرم با بالاترین قیمت پایه و تختال C با بیشترین حجم عرضه، دو محصول شاخص عرضه‌های فولادی امروز بورس کالا بودند.