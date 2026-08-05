پزشکان هشدار‌ می‌دهند آشنایی با فواید، عوارض، شرایط مصرف و نکات مهم پیش از تزریق آمپول‌های لاغری، ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آمپول‌های لاغری در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین روش‌های کاهش وزن تبدیل شده‌اند، اما متخصصان هشدار می‌دهند مصرف این دارو‌ها بدون نظر پزشک می‌تواند خطراتی برای سلامت ایجاد کند. آشنایی با فواید، عوارض، شرایط مصرف و نکات مهم پیش از تزریق، ضروری است.

در سال‌های اخیر، افزایش تمایل مردم به کاهش وزن سریع باعث شده روش‌های مختلف لاغری مورد توجه قرار بگیرند؛ یکی از این روش‌ها استفاده از آمپول‌های لاغری است که در فضای مجازی نیز تبلیغات گسترده‌ای درباره آنها منتشر می‌شود.

اگرچه برخی از این دارو‌ها در شرایط خاص و با تجویز پزشک می‌توانند به کاهش وزن افراد کمک کنند، اما متخصصان تأکید دارند که استفاده خودسرانه از آمپول‌های لاغری می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی برای سلامت بدن داشته باشد.

آمپول‌های لاغری چگونه باعث کاهش وزن می‌شوند؟

برخی دارو‌های تزریقی کاهش وزن با تأثیر بر هورمون‌های مرتبط با اشتها و تنظیم قند خون، باعث کاهش میل به غذا و افزایش احساس سیری می‌شوند.

این دارو‌ها معمولاً برای افرادی که دچار چاقی یا اضافه‌وزن شدید هستند و شرایط پزشکی خاصی دارند، تحت نظر پزشک بررسی و تجویز می‌شوند.

کاهش وزن سریع همیشه نشانه موفقیت نیست

یکی از دلایل محبوبیت آمپول‌های لاغری، وعده کاهش وزن سریع است؛ موضوعی که بسیاری از افراد را به سمت مصرف این دارو‌ها سوق می‌دهد.

اما متخصصان تغذیه تأکید می‌کنند کاهش وزن اصولی باید همراه با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی باشد و اتکا به یک دارو به تنهایی نمی‌تواند راهکار دائمی برای درمان چاقی باشد.

عوارض احتمالی آمپول‌های لاغری چیست؟

کارشناسان سلامت درباره برخی عوارض احتمالی این دارو‌ها هشدار داده‌اند. از جمله:

تهوع و استفراغ

مشکلات گوارشی

یبوست یا اسهال

کاهش اشتها بیش از حد

احساس ضعف و خستگی

کم‌آبی بدن

مشکلات مرتبط با کیسه صفرا در برخی افراد

شدت این عوارض به نوع دارو، شرایط جسمی فرد و میزان مصرف بستگی دارد.

چه کسانی نباید خودسرانه آمپول لاغری مصرف کنند؟

متخصصان توصیه می‌کنند افراد زیر بدون بررسی پزشکی نباید اقدام به مصرف این دارو‌ها کنند:

زنان باردار یا شیرده

افراد دارای برخی بیماری‌های گوارشی

بیماران دارای مشکلات خاص هورمونی

افرادی که سابقه برخی بیماری‌های زمینه‌ای دارند

کسانی که تنها با هدف کاهش چند کیلو وزن قصد مصرف دارو دارند

خرید اینترنتی آمپول لاغری؛ یک هشدار جدی

رشد تبلیغات اینترنتی درباره دارو‌های کاهش وزن، باعث افزایش فروش محصولات غیرمجاز نیز شده است.

متخصصان هشدار می‌دهند خرید دارو‌های تزریقی از منابع نامعتبر می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا ممکن است محصول فاقد کیفیت، تقلبی یا دارای ترکیبات نامشخص باشد.

راهکار‌های اصولی برای کاهش وزن

پزشکان تأکید می‌کنند بهترین نتیجه در کاهش وزن زمانی حاصل می‌شود که فرد مجموعه‌ای از اقدامات را دنبال کند:

اصلاح برنامه غذایی

کاهش مصرف قند و چربی‌های ناسالم

افزایش فعالیت بدنی

خواب کافی

کنترل استرس

دریافت مشاوره از متخصص تغذیه و پزشک

جمع‌بندی

آمپول‌های لاغری می‌توانند در شرایط مشخص و برای برخی افراد، بخشی از روند درمان چاقی باشند، اما استفاده بدون نسخه و تبلیغاتی از این دارو‌ها ممکن است سلامت افراد را به خطر بیندازد. کاهش وزن موفق، نتیجه یک برنامه علمی و پایدار است، نه یک راهکار سریع و کوتاه‌مدت.