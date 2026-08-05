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دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با تأکید دو کشور بر رفع موانع تجارت، توسعه همکاریهای صنعتی و سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای مبادلات اقتصادی به کار خود پایان داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بر عزم تهران برای گسترش روابط اقتصادی با اسلامآباد و حرکت به سمت تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تأکید کرد.
سید محمد اتابک در نشست اختتامیه دهمین کمیته مشترک تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال و سازنده در همه ابتکارات با هدف رفع موانع تجاری و افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری دوجانبه افزود: کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به ریاست وزرای صمت و بازرگانی دو کشور، سازوکاری مناسب برای رایزنی درباره موضوعات تجاری مشترک است و ادامه مسیر نیازمند هماهنگی مستمر و تبادل تجربیات میان دو طرف خواهد بود.
وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی ایران و پاکستان گفت: روابط تجاری دو کشور در سالهای اخیر با وجود توانمندیهای فراوان، با چالشهایی همچون برخی مشکلات مرزی، محدودیتهای نقلوانتقالات مالی و بعضی قوانین و مقررات محدودکننده مواجه بوده است، اما اراده سیاسی دو کشور و تعهد فعالان اقتصادی، مسیر توسعه مناسبات تجاری را مستحکم کرده است.
اتابک افزود: ایران با برخورداری از تجربه و توانمندی در صنایع خودرو و قطعات خودرو، صنایع غذایی، پتروشیمی، صنایع معدنی، ساختمان و محصولات کشاورزی و پاکستان با ظرفیتهای گسترده در صنایع نساجی، پوشاک، تجهیزات پزشکی، لوازم ورزشی، محصولات کشاورزی و چرم، زمینههای مناسبی برای توسعه همکاریهای متقابل دارند.
وی حضور فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان دو کشور در نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای اقتصادی و ایجاد همکاریهای بلندمدت دانست و گفت: توسعه همکاری در حوزههایی مانند تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حملونقل میتواند به افزایش صادرات، ارتقای تولید داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی برای دو کشور منجر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت تقویت تعاملات در حوزه بازارچههای مرزی، تعاونیها و بخش خصوصی افزود: این اقدامات میتواند مسیر تجارت رسمی میان دو کشور را هموار کرده و از توسعه تجارت غیررسمی و قاچاق جلوگیری کند؛ موضوعی که علاوه بر آثار اقتصادی، برای امنیت مناطق مرزی نیز اهمیت دارد.
اتابک با اشاره به تحولات منطقهای و جهانی گفت: این شرایط، عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و تقویت پیوندهای اقتصادی با اسلامآباد را بیش از گذشته افزایش داده است و پاکستان به عنوان کشور دوست و برادر، جایگاه ویژهای در سیاست همسایگی ایران دارد.
وی نبود ارتباط بانکی میان دو کشور را یکی از موانع جدی توسعه تجارت دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون راهکارهای مختلفی را برای حل این مسئله پیشنهاد کرده است و در صورت دستیابی به راهحل مشترک با در نظر گرفتن ملاحظات طرف پاکستانی، میتوان زمینه رشد قابل توجه تجارت دوجانبه را فراهم کرد.
وزیر صمت همچنین از تصمیمات و هماهنگیهای انجامشده در دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان خبر داد و گفت: تسریع در نهاییسازی فهرست کالاهای مشمول توافقنامه تجارت آزاد، ایجاد و برقراری سازوکار تهاتر کالایی میان دو کشور، ایجاد منطقه مشترک آزاد تجاری، فعالسازی بازارچههای مرزی، تقویت زیرساختهای مرزی، تسهیل ترانزیت کالا و تردد ناوگان تجاری و توسعه همکاریهای صنعتی و سرمایهگذاری از جمله موضوعات مهم مورد توافق در این نشست بوده است.
اتابک تأکید کرد: تقویت بسترهای تجارت رسمی و تسهیل فرآیندهای تجاری، علاوه بر رونق مبادلات اقتصادی، میتواند نقش مهمی در کاهش قاچاق و تقویت امنیت اقتصادی مرزها ایفا کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات این نشست و تقویت همکاریهای دوجانبه، شاهد شکوفایی اقتصادی، رفاه روزافزون ملتهای ایران و پاکستان و تحقق چشمانداز راهبردی تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ باشیم.