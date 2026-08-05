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مدیر جهاد کشاورزی داراب با اشاره به آغاز عملیات برداشت انجیر از سطح ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات این شهرستان، از پیشبینی برداشت بیش از ۵ هزار تن محصول تا پایان شهریورماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی اعیانمنش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از آغاز عملیات برداشت انجیر از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۵ هزار تن انجیر از باغات داراب برداشت شود.
او با اشاره به ظرفیت باغات انجیر اظهار کرد: سطح کل باغات انجیر شهرستان بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بارور و در مرحله برداشت قرار دارند.
معاون سازمان با بیان اینکه عملیات برداشت این محصول تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت، افزود: عمده باغهای انجیر شهرستان در روستاهای مروارید، لایزنگان، نوایگان و شکرویه واقع شدهاند.
اعیانمنش با اشاره به ارقام اصلی کشتشده در شهرستان تصریح کرد: ارقام سبز، سیاه، شاهانجیر و متی از مهمترین ارقام انجیر داراب هستند که از نظر کیفیت جایگاه ویژهای دارند.
به گفته او، با توجه به اینکه بخش عمده نیاز آبی این محصول از نزولات آسمانی تأمین میشود، ترویج ساخت سامانههای آبگیر و روشهای نوین جمعآوری آب باران برای مدیریت بهینه منابع آب در دستور کار قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب اظهار داشت: حفظ سلامت باغات و پایداری تولید انجیر از برنامههای مهم این مدیریت در منطقه است.