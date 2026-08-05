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یکی از دوستداران طبیعت با ادای نذر طبیعت و اهدای علوفه مورد نیاز پایگاه تکثیر گوزن زرد ایرانی در رشکان ارومیه، در تأمین بخشی از نیاز غذایی این مجموعه مشارکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه از مشارکت یکی از دوستداران محیط زیست در قالب «نذر طبیعت» برای تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی رشکان خبر داد و این اقدام را نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی و همراهی مردم در حفاظت از حیاتوحش دانست.
بهزاد شیرپنجه گفت: یکی از دوستداران طبیعت با اهدای علوفه مورد نیاز سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی رشکان، در تأمین بخشی از نیاز غذایی این مجموعه مشارکت کرد. این اقدام در راستای حمایت از برنامههای حفاظتی و نگهداری از گوزن زرد ایرانی انجام شد و بار دیگر نقش ارزشمند مشارکتهای مردمی در صیانت از گونههای شاخص حیاتوحش را به نمایش گذاشت.
وی افزود: فرهنگ «نذر طبیعت» فرصتی ارزشمند برای مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست است و هر فرد میتواند با توجه به توان و ظرفیت خود، در حفظ گونههای جانوری، زیستگاههای طبیعی و اجرای برنامههای حفاظتی سهیم باشد. گسترش این فرهنگ، علاوه بر تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی، زمینهساز افزایش مشارکتهای مردمی در حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور خواهد بود.
شیرپنجه با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه اظهار کرد: حفاظت از حیاتوحش تنها با تلاش محیطبانان و دستگاههای متولی محقق نمیشود، بلکه همراهی مردم، خیران و دوستداران طبیعت، پشتوانهای ارزشمند برای موفقیت برنامههای حفاظتی است. امیدواریم توسعه فرهنگ نذر طبیعت، زمینه حضور گستردهتر شهروندان در حمایت از گونههای ارزشمند حیاتوحش و حفاظت از میراث طبیعی استان را فراهم کند