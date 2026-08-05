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در آستانه سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، بیش از ۵۰ موکب و ایستگاه خدمترسانی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی برای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی،گفت:بخش عمده موکبها توسط بقاع متبرکه استان راهاندازی شده است. همچنین تعدادی از ایستگاههای خدمترسانی نیز با همکاری موقوفات و تشکلهای خیریه فعالیت خواهند کرد.
حجت الاسلام جمال ایزدی با اشاره به برنامههای فرهنگی طرح «قدمهای آسمانی تا امام مهربانی»گفت: بیش از ۱۰۰ مبلغ خواهر و برادر در موکبها و ایستگاههای خدمترسانی حضور خواهند داشت و برنامههایی از جمله اقامه نماز جماعت، برگزاری جلسات سخنرانی، روضهخوانی، محافل انس با قرآن کریم، توزیع اقلام فرهنگی و سایر فعالیتهای فرهنگی و مذهبی را برای زائران اجرا خواهند کرد
حجت الاسلام ایزدی افزود: در بخش خدمات رفاهی نیز اسکان زائران در موکبهای مسیرهای منتهی به حرم و همچنین در اماکن مذهبی پیشبینیشده در مشهد انجام خواهد شد. علاوه بر این، تهیه و توزیع غذای گرم، پخت و توزیع نان صلواتی و پذیرایی با چای، شربت و دمنوش از دیگر خدمات ارائهشده به زائران خواهد بود.
به گفته وی، دستگاههایی از جمله جمعیت هلالاحمر نیز همانند سالهای گذشته در حوزه خدمات پزشکی و امدادی با این طرح همکاری خواهند داشت.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی درباره ظرفیت اسکان زائران اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ظرفیت اسکان حدود ۱۰۰ هزار زائر در روزهای اوج حضور زائران، هم در موکبها و هم در اماکن پیشبینیشده در مشهد، فراهم خواهد شد که مشابه ظرفیت سال گذشته است.
وی درباره زمان آغاز فعالیت موکبها نیز گفت: موکبهای مستقر در شهرهای دورتر از روز اربعین حسینی فعالیت خود را آغاز کردهاند، زیرا از همان زمان حرکت کاروانهای پیاده به سمت مشهد مقدس شروع میشود. موکبهای نزدیکتر به مشهد نیز بهتدریج فعال میشوند و در داخل شهر مشهد، خدماترسانی از حدود چهار تا پنج روز پیش از سالروز شهادت امام رضا (ع) آغاز خواهد شد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خدماترسانی موکبها و ایستگاههای اوقاف تا پایان مراسم سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت و پس از آن به پایان میرسد