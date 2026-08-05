اجرای طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی مهتاب در آذربایجان‌غربی ضمن جلوگیری از هدررفت انرژی، منجر به کاهش باری معادل مصرف برق ۲۰ هزار خانوار (۴۲ مگاوات) در ساعات اوج مصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای اجرای طرح ملی «مهتاب» با عنوان مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق تاکنون، ۶ هزار و ۳۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شده که تحقق ۱۰۸ درصدی در این زمینه را در پی دارد.

طاهر کیامهر افزود: در قالب اجرای طرح ملی مهتاب، ۱۰ هزار و ۹۶۷ کنتور معیوب نیز در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی تعویض شده که بیانگر تحقق ۱۶۰ درصدی اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش است.

وی ادامه داد: طی ۱۰۲ روز اجرای این طرح و با تلاش کارکنان شرکت توزیع برق در سراسر استان، ۱۴ هزار و ۴۸۳ انشعاب برق به فروش رسیده و ۴۵۸ کیلومتر از شبکه‌های سیمی نیز به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این مدت، ۲۰ هزار و ۱۶ مورد تست و بازرسی چاه‌های کشاورزی انجام شده که نقش موثری در مدیریت مصرف، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و پایداری شبکه برق داشته است.

کیامهر با اشاره به دیگر دستاورد‌های اجرای طرح ملی مهتاب گفت: نصب ۱۰ هزار و ۲۸۳ کنتور جدید، نصب پنج هزار و ۷۷۸ فیوز محدودکننده، انجام سه هزار و ۳۳۶ تست کنتور مساجد، بازرسی ۸۷۹ حلقه چاه غیرمجاز و کشف ۱۸۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از جمله اقدامات شاخص انجام‌شده در این طرح است.

وی اضافه کرد: دستاورد‌های طرح مهتاب تنها به اقدامات فنی محدود نمی‌شود، بلکه اجرای آن آثار قابل توجهی در افزایش پایداری شبکه برق استان نیز داشته است؛ به‌طوری که تاکنون بیش از ۴۵ هزار و ۴۶۲ مگاوات‌ساعت انرژی از محل اجرای طرح احصا و حدود ۴۲ مگاوات از بار شبکه برق استان کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی بیان کرد: میزان کاهش بار شبکه، معادل برق مورد نیاز بیش از ۲۰ هزار خانوار در ساعات اوج مصرف است و نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از روز‌های گرم تابستان و حفظ پایداری شبکه برق استان ایفا می‌کند.

کیامهر گفت: اجرای طرح ملی مهتاب با مشارکت ۲۲۱ تیم عملیاتی و ۲۵۰ نیروی اجرایی در بخش‌های مختلف آذربایجان‌غربی دنبال می‌شود و با هدف مقابله با مصرف‌های غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی، افزایش بهره‌وری شبکه و تقویت پایداری برق تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با وجود ثبت عملکردی فراتر از اهداف تعیین‌شده، این طرح همچنان ۴۸ روز دیگر و در قالب پنج هفته عملیاتی ادامه خواهد داشت تا اقدامات فنی، نظارتی و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق با جدیت بیشتری پیگیری شود.