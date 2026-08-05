به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم باشکوه عزاداری برای گرامیداشت اربعین امام حسین (علیه‌السلام) در شهر بعلبک، از میدان التحریر در منطقه دورس با حضور گسترده شرکت‌کنندگان به سمت حرم «سیده خوله» دختر امام حسین (علیهما السلام) برگزار شد.

در این مراسم عزاداری عظیم که از مرکز تجمع در میدان التحریر، از سمت ورودی جنوبی بعلبک حرکت خود را آغاز کرد، گروه‌هایی از پیشاهنگان «امام مهدی (عج)»، گروه‌های کفن‌پوش و حاملان پرچم‌ها، شعار‌ها و تصاویر در پیشاپیش جمعیت حضور داشتند و راهپیمایان عاشورایی که از محله‌های مختلف شهر بعلبک می‌آمدند، به آنان ملحق شدند.

تیم‌های دفاع مدنیِ «هلال احمر اسلامی» نیز در طول مسیر برای تأمین سلامت و امنیت شرکت‌کنندگان، همراه آنان بودند.

حرم «سیده خوله (سلام الله علیها)»، صحن‌های داخلی، صحن‌های بیرونی و تمامی جاده‌های منتهی به آن، از شب گذشته مملو از جمعیتی بود که برای شرکت در مراسم گرامیداشت اربعین امام حسین (علیه السلام) به این مکان مقدس آمده بودند؛ جمعیتی که هزاران نفر از آنان به عنوان «مشایه»، از روستا‌ها و شهر‌های مختلف منطقه بقاع، مسیر را پیاده طی کرده و به این مراسم رسیدند.