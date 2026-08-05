رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی با اشاره به نیاز کشور به انواع ماهیان با قابلیت پرورش در قفس، تصریح کرد: فعالیت‌های پژوهشی روی گونه‌های بومی از سال‌ها قبل آغاز شده و تلاش می‌شود گونه‌های بیشتری برای پرورش در قفس ارتقاء یابند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدصدیق مرتضوی دستیابی ایران به دانش فنی تکثیر چند گونه ماهی بومی را نمونه‌ای توفیقات محققان صنعت شیلات کشور خواند و گفت: با تلاش پژوهشگران کشورمان در سال‌های گذشته، موفق به دستیابی به دانش فنی تکثیر چند گونه ماهی چه در شمال و چه در جنوب کشور شده‌ایم.

وی با بیان اینکه وابستگی پرورش ماهی در قفس به گونه‌های غیربومی، یکی از چالش‌های جدی توسعه آبزی‌پروری به شمار می‌رود، اظهار داشت: برنامه‌های ویژه و جامعی برای کاهش وابستگی به گونه‌های غیربومی در این موسسه تدوین شده که تاکنون منجر به دستیابی به توان فنی تکثیر ماهی آزاد در شمال کشور و گونه‌های صبیتی، سوکلا و هامور در آب‌های جنوب کشور شده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی تصریح کرد: توسعه گونه‌های بومی می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی، زمینه افزایش پایداری تولید و سازگاری بیشتر فعالیت‌های آبزی‌پروری با شرایط محیط زیستی کشور را فراهم کند.

مرتضوی افزود: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی با مشارکت بخش خصوصی در زمینه تولید تجاری این گونه‌ها و معرفی آنها برای استفاده در قفس‌های پرورش ماهی، فعالیت‌های پژوهشی خود را دنبال می‌کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی گفت: تولید بذر واکسن بیماری‌های شایع در قزل‌آلا، ماهیان دریایی و کپور و همچنین تولید کیت‌های تشخیص سریع بیماری‌ها از جمله اقداماتی است که در مؤسسه دنبال شده و برخی از این فناوری‌ها اکنون در مسیر تجاری‌سازی قرار دارند.

وی با اشاره به تصویب طرح‌هایی برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر فعالیت‌های صید و ماهیگیری، آبزی‌پروری و اکوسیستم‌های آبی، اظهار داشت: نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی برای سازگاری صنعت شیلات با تغییرات اقلیمی و کاهش آسیب‌های ناشی از آن مورد استفاده قرار گیرد.

مرتضوی با اشاره به تهدید بیماری‌های نوظهور در صنعت آبزی‌پروری گفت: برخی بیماری‌های جدید در این صنعت نیازمند ورود فناوری‌های نوین هستند و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی اقدامات مؤثری را در این زمینه آغاز کرده است.