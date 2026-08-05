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درمانگاه نبأ هلالاحمر استان اصفهان در نجف اشرف به بیش از ۳۹ هزار زائر خدمترسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان از پایان خدمت رسانی به زائران حسینی خبر داد و گفت: درمانگاه «نبأ» جمعیت هلالاحمر استان اصفهان از ۲۸ تیرماه در شهر نجف اشرف به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کرد.
محسن مؤمنی افزود: در مدت ۱۵ روز خدمت رسانی و فعالیت این درمانگاه، در مجموع ۳۹ هزار و ۸۰۴ خدمت درمانی به زائران اربعین حسینی ارائه شد که این خدمات در بخشهای مختلف پزشکی، پرستاری، دارویی و آزمایشگاهی بوده است.
وی دامه داد: از خدمات ارائهشده، ۱۶ هزار و ۶۱۸ مورد مربوط به ویزیتهای عمومی و تخصصی، ۸ هزار و ۳۷ مورد خدمات پرستاری و ۱۴ هزار و ۷۵۱ مورد نیز در حوزه تأمین و توزیع دارو و اقلام دارویی بدون نسخه بود.
مؤمنی گفت:دراین مدت همچنین ۳۲۲ خدمات آزمایشگاهی در درمانگاه نبأبه زائران ارائه شد و ۷۶ بیمار نیز به دلیل نیاز به دریافت خدمات تخصصیتر و ادامه روند درمان، به مراکز درمانی اعزام شدند.
وی با اشاره به حجم بالای مراجعهها وضرورت استمرار فعالیت درمانگاه در ایام اربعین افزود: ارائه این میزان خدمت درمانی در مدت کوتاه، حاصل تلاش شبانهروزی مجموعهای از پزشکان، پرستاران، امدادگران، داروسازان، کارشناسان آزمایشگاه، نیروهای پشتیبانی و داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان بود.
مؤمنی ادامه داد: با پایان مأموریت درمانگاه نبأ در نجف اشرف، اعضای گروه درمانی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان پس از اجرای موفقیتآمیز این مأموریت انسان دوستانه با ثبت بیش از ۳۹ هزار خدمت درمانی به کشور بازگشتند.