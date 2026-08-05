مرحوم غلامحسین زائری پدر شهید گرانقدر علی زائری بر دستان مردم شهرستان مُهر تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مهر گفت: پیکر مرحوم غلامحسین زائری پدر دانش آموزی بسیجی شهید علی زائری که به دلیل کهولت سن دارفانی را وداع گفت بر دستان مردم این شهرستان تشییع و در روستای نرمان در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.

اسماعیل برزگر افزود: دانش آموز بسیجی شهید علی زائری در تیرماه ۱۳۶۱ در سن ۱۴ سالگی در قصرشیرین به شهادت رسید.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.