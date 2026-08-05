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رئیس شورای علمای شیعه پاکستان عزاداری را مهمترین ابزار ترویج فرهنگ و اندیشه امام حسین (ع) دانست و بر ضرورت وحدت و همبستگی امت اسلامی، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، تأکید کرد:نهضت حضرت امام حسین (ع) طی چهارده قرن گذشته، الهامبخش نه تنها جهان اسلام، بلکه همه آزادگان و حقطلبان جهان بوده است.
به گفته وی حضرت امام حسین (ع) و شهدای کربلا با ایثار و فداکاری بینظیر خود، جایگاهی ماندگار در وجدان بشریت یافتهاند؛ ازاینرو، انسانهای آزاده از اقوام، ملتها و ادیان مختلف، همواره از سیره، منش و آموزههای آن حضرت الهام گرفته و آن را چراغ راه خود قرار دادهاند.
این عالم برجسته پاکستانی با اشاره به شرایط کنونی جهان اظهار داشته است: امروز جریانهای مدافع حق و عدالت که در برابر صهیونیسم و استکبار ایستادهاند، با شناخت و الهام از نهضت آزادیبخش سیدالشهدا (ع)، روحیه وحدت، حمایت از مظلومان و مقابله با جریانهای ظلم و ستم را در عمل به نمایش گذاشتهاند.
وی با استناد به آموزههای وحیانی خاطرنشان کرده است: مسلمانان اعضای یک امت واحد هستند و بر همین اساس، ضروری است همه پیروان مذاهب اسلامی با حفظ احترام متقابل، اخوت، همدلی، بردباری و رعایت احساسات یکدیگر، زمینه تقویت وحدت اسلامی را فراهم سازند.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرده است: امت اسلامی باید با الگوگیری از قیام حضرت سیدالشهدا (ع) و پایبندی به آموزههای آن حضرت، اتحاد و انسجام خود را تقویت کرده و در برابر دشمنان اسلام، همچون دیواری استوار و نفوذناپذیر بایستد.
به گفته وی ملتهای مسلمان با حفظ وحدت و همبستگی میتوانند توطئهها و اهداف شوم قدرتهای استکباری را ناکام ساخته و اقتدار، بیداری و یکپارچگی امت اسلامی را به جهانیان نشان دهند.