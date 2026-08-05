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تیم گشت و بازرسی مدیریت منابع آب شهرستان میاندوآب موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری تراکتوری فعال در اراضی یوزباشکندی شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای صیانت از منابع آب و جلوگیری از هرگونه برداشت و حفاری غیرمجاز، اکیپ گشت و بازرسی مدیریت منابع آب شهرستان میاندوآب موفق به شناسایی یک دستگاه حفاری تراکتوری فعال در اراضی یوزباشکندی شد و با هماهنگی و حضور عوامل انتظامی و نماینده حقوقی مدیریت منابع آب، عملیات توقیف دستگاه بهصورت کامل انجام گرفت.
در این اقدام، دستگاه حفاری به همراه تمامی ادوات و تجهیزات غیرمجاز جمعآوری و پس از ثبت مستندات، به پارکینگ اداره امور آب شهرستان میاندوآب منتقل شد. این اقدام در چارچوب قوانین و با هدف جلوگیری از تخریب منابع آب زیرزمینی و حفاظت از حقوق عمومی صورت پذیرفت.
مدیریت منابع آب شهرستان میاندوآب تأکید میکند که برخورد با حفاریهای غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت و هرگونه فعالیت فاقد مجوز قانونی، پیگیری و متوقف خواهد شد.