به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای صیانت از منابع آب و جلوگیری از هرگونه برداشت و حفاری غیرمجاز، اکیپ گشت و بازرسی مدیریت منابع آب شهرستان میاندوآب موفق به شناسایی یک دستگاه حفاری تراکتوری فعال در اراضی یوزباشکندی شد و با هماهنگی و حضور عوامل انتظامی و نماینده حقوقی مدیریت منابع آب، عملیات توقیف دستگاه به‌صورت کامل انجام گرفت.

در این اقدام، دستگاه حفاری به همراه تمامی ادوات و تجهیزات غیرمجاز جمع‌آوری و پس از ثبت مستندات، به پارکینگ اداره امور آب شهرستان میاندوآب منتقل شد. این اقدام در چارچوب قوانین و با هدف جلوگیری از تخریب منابع آب زیرزمینی و حفاظت از حقوق عمومی صورت پذیرفت.

مدیریت منابع آب شهرستان میاندوآب تأکید می‌کند که برخورد با حفاری‌های غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت و هرگونه فعالیت فاقد مجوز قانونی، پیگیری و متوقف خواهد شد.