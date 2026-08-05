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مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بیش از ۱۶ هزار زائر از خدمات مراکز درمانی و فوریتهای پزشکی دانشگاهی و غیردانشگاهی مستقر در چذابه و مسیرهای منتهی به پایانه مرزی چذابه بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار داشت: از ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۱۶ هزار زائر از خدمات مراکز درمانی و فوریتهای پزشکی دانشگاهی و غیردانشگاهی مستقر در چذابه و مسیرهای منتهی به پایانه مرزی چذابه بهرهمند شدند که در این میان، موارد گرمازدگی و مشکلات گوارشی بیشترین تعداد را تشکیل میدهند.
وی افزود: از آغاز عملیات سلامت اربعین تاکنون، ۱۶ هزار و ۲۰۷ نفر به مراکز ارائه خدمات سلامت مستقر در محورهای منتهی به مرز چذابه و پایانه مرزی مراجعه و از خدمات درمانی و اورژانسی استفاده کردند که از این تعداد ۲۱۳ مورد ترافیکی و ۱۵ هزار و ۹۹۴ مورد غیرترافیکی بوده است.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در این بازه زمانی، درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در مجموع ۲۷۳۰ مراجعهکننده را پذیرش نمود که از این تعداد ۲۵۸۸ زائر ایرانی و ۱۴۲ نفر زائر غیرایرانی بودهاند. از مجموع خدماتگیرندگان در این مرکز، ۲۷۱۰ نفر خدمات درمان در محل و ۲۰ نفر نیز برای درمانهای تخصصی به بیمارستان اعزام شدند؛ همچنین ۱۹ نفر خدمات دندانپزشکی دریافت کردند.
دکتر احمدی بلوطکی اظهار کرد: در میان موارد مراجعه به درمانگاه مرزی چذابه، گزارش ۶۵۳ مورد گرمازدگی، ۳۸۳ مورد مشکلات گوارشی، ۱۰۲ مورد مشکلات قلبی و ۳۴۲ مورد مشکلات تنفسی، ۲۳ مورد اورژانس زنان، ۴ مورد حوادث ترافیکی و ۱۲۴۱ مورد نیز به دلیل سایر مشکلات ثبت شده است.
وی ادامه داد: همچنین فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از ابتدای عملیات سلامت اربعین تاکنون، ۱۹۴۹ مأموریت شامل ۱۲۶ مأموریت ترافیکی و ۱۸۲۳ مأموریت غیرترافیکی داشته که از این تعداد، ۱۵۲۸ مورد درمان در محل و ۴۱۹ اعزام به مراکز درمانی توسط اورژانس ۱۱۵ ثبت شده است.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: در میان ماموریتهای غیرترافیکی اورژانس ۱۱۵، تعداد ۵۰۲ مورد گرمازدگی، ۳۱۲ مورد مشکلات گوارشی، ۱۶۹ مورد تنفسی، ۷۸ مورد قلبی، ۹ مورد اورژانس زنان و تعداد ۷۵۳ ماموریت به دلیل سایر موارد ثبت شده است.
دکتر احمدی بلوطکی خاطرنشان کرد: همچنین تاکنون ۳۲۸ نفر از خدمات درمانی، اورژانسی و بهداشتی درمانگاه ثامنالائمه حمیدیه استفاده نمودند که از این تعداد ۳۱۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۱۵ نفر نیز به بیمارستان انتقال یافتند.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (MCMC)، در این بازه زمانی ۵۸۴ مراجعه به اورژانس بیمارستانهای دانشگاهی نیز به ثبت رسید که از این تعداد ۸۱ نفر به دلیل حوادث ترافیکی، ۱۷۸ نفر به علت گرمازدگی، ۱۰۳ نفر با مشکلات گوارشی، ۷۲ نفر به دلیل مشکلات تنفسی، ۴۶ نفر بر اثر مشکلات قلبی، ۸ نفر به اورژانس زنان و ۹۶ نفر نیز به دلیل سایر موارد، به اورژانس بیمارستانها مراجعه کردهاند.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص ارائه خدمات سلامت توسط نهادها و دستگاههای اجرایی مستقر در پایانه مرزی چذابه، گفت: در این بازه زمانی، درمانگاه تأمین اجتماعی نیز میزبان ۳۴۱۴ نفر از زائران اربعین بوده است که از این تعداد، ۳۴۰۸ نفر خدمات درمانی در محل دریافت نمودند و ۶ نفر نیز جهت درمانهای تخصصیتر به بیمارستان اعزام شدند.
وی گفت: در این میان، ۲۰۱ نفر به دلیل گرمازدگی، ۶۰۵ نفر برای مشکلات گوارشی، ۱۸۶ نفر به دلیل مشکلات تنفسی، ۲۶ نفر به دلیل مشکلات قلبی و ۲۳۹۶ نفر نیز به دلیل سایر موارد از خدمات این مرکز درمانی در مرز بهرهمند شدند.
دکتر احمدی بلوطکی ادامه داد: همچنین مراکز درمانی نیروهای مسلح شامل بیمارستان صحرایی نزاجا، بهداد انتظامی، بهداد مرزبانی و درمانگاه طریقالقدس موسسه درمان بسیجیان نیز در این مدت به ۵۴۹۶ مراجعهکننده، خدمات بهداشتی درمانی و اورژانسی ارائه کردند که از این تعداد، ۵۴۸۶ نفر از خدمات درمان در محل بهرهمند و ۱۰ نفر نیز برای خدمات تخصصیتر به بیمارستان اعزام شدند.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: از مجموع مراجعهکنندگان به این مراکز، ۱۵۹۳ مورد گرمازدگی، ۸۳۷ مورد مشکلات گوارشی، ۲۹۳ مورد مشکلات قلبی، ۶۵۲ مورد مشکلات تنفسی، ۱۱۶ مورد به مراجعه به اورژانس زنان، ۲ مورد ناشی از حوادث ترافیکی و ۲۰۰۳ مراجعه به دلیل سایر موارد مشاهده شده است.
وی عنوان کرد: همچنین بر اساس این گزارش، مراجعه ۱۷۰۶ نفر به درمانگاه شهید تندگویان صنعت نفت به ثبت رسید که از این تعداد مراجعه، ۲۹۸ مورد گرمازدگی، ۲۱۴ مورد مشکلات گوارشی، ۱۲ مورد مشکلات قلبی، ۲۳ مورد مشکلات تنفسی و ۱۱۵۹ مورد به دلیل سایر مشکلات ثبت شده است.