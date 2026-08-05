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فراخوان نوزدهمین سوگواره بین المللی مهر محرم در دو بخش عمومی و حرفهای و در قالب پنج موضوع و محور اصلی در سمنان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سیدرسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: این سوگواره با حمایت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همکاری جمعی از نهادهای استانی، ملی و بین المللی برگزار میشود.
وی افزود: نوزدهمین سوگواره در قالب موضوعات و محورهای اصلی قائد شهید امت و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا (ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی با هدف جلب مشارکت عموم مردم برای تولید و نشر محتوای عاشورایی در فضای مجازی و بهره گیری از ظرفیت مردمی با ایجاد پویش تولید محتوای دیجیتال عمومی و حرفهای برگزار میشود.
این سوگواره در موضوع قائد شهید امت و مقاومت حسینی (مِثلی الُیباِیُع مِثله) شامل رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) به عنوان پرچمدار مبارزه با ظلم و استکبار جهانی، (سبک زندگی و اندیشههای امام شهید انقلاب، انتقام وخونخواهی رهبر شهید، بدرقه و تشییع امام شهید) ... و شهدای ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان (سرداران و فرماندهان شهید، دانشمندان و عموم مردم شهید بویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب)، اتحاد مقدس ملت مبعوث شده ایران در استقامت و تاب آوری در برابر دشمنان (تجمعهای مردمی اقتدار، بیعت با رهبر انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی)) ... و مادران شهداء به تأسی از حضرت زینب سلام الله علیها به عنون طلیه داران عفاف، حیا و ولایتمداری، دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت و ایثار (جانبازان، آزادگان و ایثارگران)، مدافعین حرم بویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی (جمهوری اسلامی حرم است؛ ما ملت امام حسینیم)، جبهه مقاومت در ایران، فلسطین، لبنان، عراق، یمن و ... (وحدت ساحات) است.
همچنین در موضوع هیئات خانگی و تربیت حسینی (هر خانه یک حسینیه) نیز محورهایی از جمله آئینها و نمادهای هیئات خانگی، حسینیهها و روضههای خانگی، پرچمهای محرم و سیاهپوش نمودن فضا، نوحه سرایی کودکان، نوجوانان، مداحان و ...، تعزیه خوانی و روایت هنری از قیام عاشورا و در موضوع محرم، صفر و پایگاههای اجتماعی عزاداران حسینی نیز مواردی از جمله هیئتها و تکایای مذهبی، هیئتهای کودکان و نوجوانان، موسسات قرآن و عترت، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، هیئتها و خیمههای مجازی، آئینها و سنتهای عزاداری حسینی در ماههای محرم و صفر در اقصی نقاط جهان اسلام و ایدههای نو و خلاقانه عزاداری در ماههای محرم و صفر مورد تاکید است.
در بخش کمک مومنانه و همدلی حسینی (ایران همدل) شرکت کنندگان باید موضوعاتی شامل همدلی، مواسات و فعالیتهای یکپارچه کمکهای مومنانه (ایران همدل)، نذورات و خیرات عزاداران حسینی (شیوههای نوین نذری، نذر فرهنگی و ...)، فعالیتهای جهادی (روایت جهاد)، خادمین حسینی (پیرغالمان و ...)، فعالیت موکبهای حسینی، فعالیتهای بشر دوستانه و امدادی جمعیت هالل احمر در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را مورد توجه قرار دهند.
در موضوع عاشورا، معرفت و بصیر (عبرتهای عاشورا)، نیز قرآن و عترت در حماسه عاشورا، نماز و عاشورا (نماز ظهر عاشورا)، دشمن شناسی و عاشورا (عبرتهای عاشورا)، سواد رسانهای و عاشورا (آسیب شناسی تحریفات عاشورا)، درسهای عاشورا برای نسل امروز (پیوند بین نسلها و انتقال مفاهیم مذهبی)، تأثیر فرهنگ عاشورایی در پیروزی انقالب اسلامی و تربیت شهدای انقلاب اسلامی و نیز امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: نوزدهمین سوگواره بین المللی مهر محرم در محور اصلی ایران صحن امام رضا علیه السلام و منتظران حسینی (روایت رضوی) به موضوعاتی شامل مشهدالرضا، میزبان رهبر شهید انقلاب (دار الذکر)، هویت و انسجام ملی زیر سایه بابرکت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام (ایران امام رضا)، پیاده روی شهادت امام رضا علیه السلام (زائران پیاده رضوی) روایت خدمت زائران، مواکب، خادمان و خادمیاران رضوی (روایت رضوی)، زیارت امام رضا علیه السلام جلوههای ناب فرهنگ و هنر رضوی مانند آثار هنری استاد محمود فرشچیان (هنر رضوی)، نهضت مهدوی امتداد نهضت حسینی (منتظران حسینی) و در بخش راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی (روایت اربعین)، راهپیمایی اربعین در عراق و کشورهای مختلف جهان، راهپیمایی اربعین دلدادگان حسینی (جاماندگان) در ایران و روایت جلوههای ناب هنری و رسانهای از این حماسه بین المللی (روایت اربعین) توجه و تاکید دارد.
سوگواره مهر محرم در دوره نوزدهم در بخشهای عمومی و حرفهای برگزار میشود
در بخش عمومی با بهره گیری از روشهای شرکت در پویش عمومی (کنشگری عاشورایی در فضای مجازی) آثار خود را از طریق نشر محتوا در شبکههای اجتماعی با هشتگهای #مثلی_ال_یباع_مثله و #باید_برخاست، ثبت نام و با درج لینک در سایت MehreMoharram.ir، از طریق ثبت نام و ارسال لینک در پیام رسانهای ایتا، بله و روبیکا به شماره فضای مجازی ۰۹۳۹۳۳۱۳۷۱۱ و در قالب محتواهای تولیدی صوت، عکس، ویدئو، گرافیک و ادبی در پویش عمومی مهر محرم شرکت نمایند.
بخش پویش حرفهای نیز شامل تک عکس حرفهای و مجموعه عکس و نیز فیلم کوتاه داستانی کوتاه، مستند کوتاه، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ است.
زمان و مکان برگزاری آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان آبان ۱۴۰۵ و در تالار تئاتر شهر سمنان و نیز دبیرخانه این سوگواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان واقع در سمنان، بلوار قدس با تلفن ۰۲۳۳۳۳۳۲۵۱۱ و کدپستی ۳۵۱۳۶۹۸۷۹۱، شماره فضای مجازی دبیرخانه ۰۹۳۹۳۳۱۳۷۱۱ با پست الکترونیکی: Mehremoharram@gmail.com است.