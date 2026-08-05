به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکبری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه و متخلف در شهرستان میبد ۱۸ واحد صنفی متخلف مهروموم شدند.

وی ادامه داد: علی رغم تذکر‌های متعدد و صدور اخطار قبلی و بی توجهی به اخطار‌های صادره، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان میبد به منظور جلوگیری از ترویج قانون شکنی، نسبت به مهروموم واحد‌های متخلف اقدام نمودند.