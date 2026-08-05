معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان گفت: ایران با تولید محصول زیستی واکسن دام در برابر بیماری اسهال ویروسی، پس از آلمان و آمریکا، سومین کشور جهان در تولید این محصول است، با تولید این واکسن، دام‌ها در برابر اسهال ویروسی ایمن می شوند و از مصرف آنتی بیوتیک در دام جلوگیری می‌شود.

پروانه افشاریان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: محصولات تولیدی پژوهشگاه رویان پس از طی مرحل کارآزمایی بالینی و اخذ مجوز‌های لازم از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به مرحله تولید متناسب با نیاز مراکز درمانی می‌رسد.

وی گفت: تاکنون ۲۰ محصول سلولی و بافتی پژوهشگاه رویان، از وزارت بهداشت مجوز‌های لازم را گرفته‌ و وارد سبد سلولی کشور شده‌اند. بانک تخمدان نیز از دیگر محصولات این مرکز است که در مراکز ناباروری رویان کاربرد دارد، در کتابچه محصولات رویان بیش از ۲۰ محصول موفق به اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی ربط و حاکمیتی شده است که همه این محصولات یا برای اولین بار در کشور تولید شده‌اند یا نمونه ارتقا یافته برخی محصولات اولیه هستند.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان ادامه داد: یکی از راهبردی ترین محصولات رویان، محصول گاما رویان است که از طریق ایمونوگلوبولین‌های بدن تولیدشده است، به زبان ساده‌تر همان طور که برای انسان‌ها، واکسن‌هایی داریم که آنها را در برابر بیماری‌ها ایمن می‌کند در دام‌ها هم واکسن‌هایی باید تولید شود که دام را در برابر بیمار‌های مهلک ایمن کند. یکی از بیماری‌های مهلک در دام اسهال دام است که هر ساله ،مهم‌ترین علت مرگ و میر در دام است.

افشاریان افزود: در دام بزرگ سلامتی از این منظر اهمیت دارد که جنبه‌های اقتصادی برای دامدار دارد و از طرفی تامین امنیت غذایی کشور حایز اهمیت است . بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی بیشترین علت مرگ و میر انسان‌ها تا سال ۲۰۳۰ عفونت‌های میکروبی و ویروسی خواهد بود، یکی از عوامل مقاومت این عوامل بیماری زا به درمان، مقاومت‌های میکروبی به آنتی بیوتیک هاست.

وی با بیان اینکه مصرف بی رویه آنتی بیوتیک‌ها در جهان مهم‌ترین علت مقاومت میکروبی است، ادامه داد: یکی از مهمترین عومل بروز مقاومت میکروبی، مصرف بی رویه آنتی بیوتیک در دام است که واد سبد غذایی انسان‌ها می شود ،بدین شکل که دام با مصرف آنتی بیوتیک وارد غذای انسان شده و انسان‌ها با مصرف گوشت دام به نتی بیوتک‌ها مقاوم می‌شوند.

افشاریان گفت: پژوهشگاه رویان موفق شده است با همکاری انستیتو پاستور ایران ناحیه ژنی را که باعث بیماری اسهال دام می شود ، ابتدا در بدن مرغ وارد کندو بدن مرغ بتواند برای این عامل ژنی آنتی بادی یا سلول ایمنی تولید کند، سپس این ماده ایمنی زا یا واکسن مانند در زرده تخم مرغ ذخیره و فراوری می شود و پس از آن استخراج و به بدن دام وارد می شود.

وی افزود: این محصول آماده تجاری سازی شدن است و خط تولید آن به زودی راه اندازی می شود، این محصول ابتدا با فرم (شکل) پودر به دام داده می‌شد، سپس با همکاری پژوهشگاه رویان اصفهان به شکل خمیر در آمده و تست ها‌ی آزمایشگاهی را با موفقیت طی کرده و آماده تجاری سازی است . این واکسن، دام را در برابر اسهال ویروسی دام ایمن می‌کند و از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک جلوگیری می‌کند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان گفت: علت ورود ما به این محصول زیستی حذف آنتی بیوتیک از چرخه غذایی انسان‌ها از طریق ثانویه است. تولید این محصول یک پنجم نمونه خارجی است که در انحصار کشور‌های آلمان و آمریکاست و ایران با تولید این محصول توانسته در جایگاه سومین کشور دارنده دانش بومی تولید این محصول برسد.



