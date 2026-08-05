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فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی» بهعنوان تازهترین تولید مرکز سیمرغ صداوسیما، با روایت پروندههای پیچیده و برگرفته از مسائل روز جامعه، پنجشنبه و جمعه هر هفته از شبکه دو سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل سوم مجموعه «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی» به پدیدآورندگی سجاد مهرگان و تهیهکنندگی میثم مهدوی، در ۲۶ قسمت تولید شده است.
در این فصل، مهدی بهرامبیگی نقش قاضی را ایفا میکند و داستان پروندههایی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد که از مسائل و دغدغههای روزمره مردم انتخاب شدهاند.
مجموعه «آقای قاضی» از زمان آغاز پخش در سال ۱۴۰۱، با روایت متفاوت پروندههای حقوقی توانست توجه مخاطبان را جلب کند.
فصل دوم این مجموعه با عنوان «شعبه ۱۲۱» نیز همین مسیر را ادامه داد و اکنون «قاضی بیگی» ضمن حفظ هویت آشنای این مجموعه، پروندههایی پیچیدهتر و چندلایهتر را روایت میکند.
میثم مهدوی، تهیهکننده «قاضی بیگی»، درباره تفاوت این فصل با فصلهای گذشته گفت: ساختار کلی مجموعه حفظ شده است، اما در فصل جدید، مخاطب تنها منتظر صدور رأی دادگاه نیست؛ بلکه از آغاز تا پایان، با انگیزه شخصیتها و عواملی که آنان را به دادگاه رسانده است، همراه میشود.
او افزود: استقبال مخاطبان از دو فصل گذشته و شکلگیری گفتوگوهای حقوقی میان خانوادهها و در فضای مجازی، از مهمترین دلایل تولید فصل سوم بود ؛ به همین منظور، گروه سازنده تلاش کرده است پروندههایی را انتخاب کند که هر شهروندی ممکن است در زندگی روزمره با آنها مواجه شود.
به گفته مهدوی، پروندههای این فصل پس از مطالعه نمونههای واقعی و برگزاری نشستهای تخصصی با مشاوران حقوقی، روانشناسان و گروه پژوهش انتخاب شدهاند.
او تأکید کرد که هر پرونده واقعی الزاماً ظرفیت تبدیل شدن به یک داستان نمایشی را ندارد و برای حفظ حریم خصوصی افراد، هویت شخصیتها و برخی جزئیات تغییر کرده است؛ با این حال، پیام اصلی و حقیقت هر پرونده حفظ شده است.
تهیهکننده «قاضی بیگی» حضور مشاوران حقوقی و روانشناختی را از ارکان تولید این مجموعه دانست و گفت: کارشناسان حقوقی از مرحله شکلگیری ایده تا نگارش نهایی فیلمنامه و تولید، بر روند دادرسی، اصطلاحات و شیوه رسیدگی به پروندهها نظارت داشتهاند.
همچنین مشاور روانشناس به گروه نویسندگان کمک کرده است تا شخصیتها علاوه بر منطق حقوقی، از نظر روانشناختی نیز باورپذیر باشند.
مهدوی، قصهگویی را اولویت اصلی مجموعه دانست و گفت : اگر داستان جذاب نباشد، آموزش حقوقی نیز اتفاق نمیافتد و ما تلاش کردهایم مخاطب ابتدا با روایت همراه شود و در جریان همین داستان، بدون احساس حضور در کلاس درس، نکات حقوقی را بیاموزد.
او درباره انتخاب مهدی بهرامبیگی برای ایفای نقش قاضی نیز گفت: انتخاب بازیگر جدید تصمیمی حساس بود، زیرا مخاطبان با قاضی فصلهای گذشته ارتباط برقرار کرده بودند. با این حال، هدف گروه سازنده، تکرار همان شیوه بازی نبود؛ بلکه تلاش شد شخصیت تازهای شکل بگیرد و بازیگر هویت خود را به این نقش اضافه کند.
تهیهکننده «قاضی بیگی» ایجاد تعادل میان دقت حقوقی و جذابیت نمایشی را مهمترین چالش تولید این فصل دانست و افزود: هرگونه تغییر برای جذابتر شدن روایت، با مشاوران حقوقی هماهنگ شده است تا منطق قضایی داستان حفظ شود و مجموعه در عین دیدنی بودن، برای مخاطب باورپذیر و قابل اعتماد باشد.
فصل سوم مجموعه «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی»، پنجشنبه و جمعه هر هفته از شبکه دو سیما پخش میشود.