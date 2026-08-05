به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کمان گیری روی اسب برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان از امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد آغاز می‌شود.

ملی پوشان کشورمان برای تکمیل برنامه‌های آماده‌سازی، تمرینات خود را تحت نظر مربیان برای حفظ و ارتقاء سطح توانمندی‌ها در باشگاه ماهان شهر شیراز پیگیری می‌کنند.

کمان‌گیری روی اسب از رشته‌های اصیل و میراث‌گران سوارکاری کشورمان به شمار می‌رود که در این رویداد بین‌المللی جایگاهی ویژه دارد.

پیش از این دو مرحله اردوی ورزشکاران به میزبانی باشگاه نوروزآباد تهران برگزار شده بود و سومین مرحله اردوی تیم ملی کمان گیری روی اسب که از امروز آغاز شده است تا جمعه ۱۶ مرداد ادامه دارد.