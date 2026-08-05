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آتشسوزی در جزیره آشوراده گلستان با حضور نیروهای امدادی و عملیات هوایی بالگرد هلالاحمر گلستان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: در پی وقوع آتشسوزی در جزیره آشوراده، بالگرد جمعیت هلال احمر گلستان در کنار دیگر نیروهای امدادی با چندین مرحله آبگیری و تخلیه آب کار اطفای حریق را انجام دادند.
رضا حاجیلری افزود: در این عملیات بالگرد هلالاحمر با چهار مرحله پرواز عملیاتی و ۱۰ مرحله آبگیری، ۴۰ هزار لیتر آب را بر کانونهای آتش تخلیه کرد و ۱۲ امدادگر و نجاتگر نیز با تجهیزات زمینی در کنار سایر دستگاههای مسئول برای کنترل و مهار کردن حریق حضور داشتند.
آشوراده به عنوان بخشی از یکی از زیستبومهای ارزشمند شمال کشور، در سالهای اخیر با تهدید آتشسوزیهای فصلی مواجه بوده و تقویت اقدامات پیشگیرانه و پایش مستمر آن اهمیت ویژهای دارد.