معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از روند پیشرفت طرح ۱۸۰ واحدی نوسازی بافت فرسوده در شهر صالحیه بازدید کرد و با تأکید بر ارتقای کیفیت محیط شهری، دستور تسریع در عملیات اجرایی و رفع موانع این طرح را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه بررسی شد و بر اساس گزارش ارائه‌شده، عملیات ساخت پس از تکمیل اسکلت و سقف، وارد مرحله سفت‌کاری شده است.

گلپایگانی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، خواستار تسریع در روند اجرای پروژه و رفع موانع موجود شد. پروژه ۱۸۰ واحدی صالحیه با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده، ارتقای کیفیت محیط شهری و تأمین مسکن مناسب برای ساکنان مناطق هدف در حال اجراست.