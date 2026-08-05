به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در یکی از روستا‌های توابع شهرستان دورود، بلافاصله عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس بررسی‌های میدانی، این درگیری که میان سه برادر و داماد خانواده بر سر اختلافات ملکی و ارث رخ‌داده بود، به تیراندازی منجر شد، متأسفانه در این حادثه، یکی از طرفین درگیری از ناحیه دست مجروح و تیراندازی ناشی از این نزاع، منجر به مجروحیت شدید یکی از همسایگان که فردی بی‌طرف بود و در تعاقب فوت وی شد.

قاتل که پس از ارتکاب قتل از محل متواری شده بود، با اشراف اطلاعاتی و اقدام ضربتی مأموران انتظامی شهرستان دورود، کمتر از یک ساعت در یک عملیات غافلگیرانه به همراه سلاح شکاری به‌کاررفته دستگیر شد.

در این عملیات، سایر مشارکت‌کنندگان در این نزاع نیز بازداشت شدند. متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف و انگیزه اصلی را اختلافات خانوادگی و ملکی عنوان کرد، متهمان به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.