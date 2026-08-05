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شرکت توزیع نیروی برق استان قم با هدف تسریع در بهرهبرداری از طرحهای زیرساختی، فرآیند برقرسانی به شهرک شهید رئیسی (سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن) را با اولویت سکونت متقاضیان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای یونس بابامرادی، معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای منطقه، در جریان بازدید میدانی از سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن، آخرین وضعیت شبکه برق این مجموعه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با تأکید بر رفع موانع اجرایی و فنی، افزود: در پی پیگیریهای مستمر، چهار دستگاه ترانسفورماتور مربوط به مجتمعهای دارای سکنه با موفقیت برقدار شد و زمینه بهرهمندی ساکنان از برق پایدار فراهم گردید.
بابامرادی در پایان تصریح کرد: تسریع در برقدار کردن سایر ترانسفورماتورهای نصبشده در این سایت، با اولویت بالا در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود تا با تکمیل زیرساختهای شبکه، خدماترسانی به ساکنان با حداکثر سرعت و پایداری انجام شود.