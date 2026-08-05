مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور، از به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در فرآیند اجرا و توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در نشست مشترک علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، راهکار‌های عملیاتی برای گسترش همکاری‌های مشترک میان این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، محور‌های اصلی همکاری بر پایه پروپوزال ارائه‌شده از سوی مرکز تحقیقات، شامل ارتقای کیفیت ساخت، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی فرآیند‌های اجرایی و توسعه دانش فنی پروژه‌های عمرانی تنظیم شده است.

طرفین در این جلسه بر ضرورت هم‌افزایی علمی و اجرایی جهت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و زمان اجرای طرح‌ها، استقرار نظام‌های نوین کنترل کیفیت و توسعه آموزش‌های تخصصی تأکید کردند. همچنین استفاده از توانمندی‌های پژوهشی مرکز تحقیقات در انتقال دانش فنی و حمایت از پروژه‌های ملی با رویکرد دانش‌بنیان از اولویت‌های مطرح شده بود.

در پایان این نشست، مقرر گردید پس از بررسی ابعاد فنی و اجرایی پروپوزال، تدوین تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های مشترک با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور در دستور کار قرار گیرد.