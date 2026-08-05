رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در دفتر کار خود با تعدادی از مراجعان به دادگستری استان دیدار و به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در دفتر کار خود با تعدادی از مراجعین به دادگستری استان دیدار کرد.

در این دیدار که با هماهنگی حوزه ریاست کل دادگستری استان صورت گرفت، رئیس کل دادگستری استان با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره دیدار و ضمن بررسی درخواست‌های آنان در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کرد.

گفتنی است ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم یکی از سیاست‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان است که به غیر از ملاقات مردمی که در سه شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی در مرکز استان برگزار می‌شود، بلکه در دفتر کار و سفر به حوزه‌های قضایی برای اطلاع از مشکلات و تدبیر برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم در دستور کار قرار دارد.