گرامیداشت دهمین یادواره ۱۰ شهید منطقه «افراکتی» شهرستان قائم‌شهر، با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، گرامیداشت دهمین یادواره ۱۰ شهید منطقه «افراکتی» شهرستان قائم‌شهر، با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

آیت‌الله معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم‌شهر، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این منطقه، بر تداوم راه شهدا به عنوان ضامن بقای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

امام‌جمعه قائم‌شهر با اشاره به دسیسه‌های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: دشمنان اسلام و انقلاب همواره سعی دارند با ایجاد فضاسازی‌های کاذب، ملت ایران را از مسیر استقلال و عزت منحرف کنند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که ملت بزرگ ایران با بصیرت کامل، «پیشنهاد صلح ذلت‌بار» را هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با رد ادعا‌های بی‌اساس غرب در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، تصریح کرد: آنها که مدعی هستند ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، به دروغ و برای توجیه سلطه‌طلبی خود سخن می‌گویند. رهبر معظم انقلاب به‌صراحت استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده‌اند و این موضعِ شرعی و استراتژیک، یک اصل تغییرناپذیر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله معلمی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ عاشورایی در حفظ تمامیت ارضی کشور اظهار داشت: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی، برگرفته از مکتب اباعبدالله الحسین (ع) است؛ فرهنگی که ما را در تمامی عرصه‌ها سربلند کرده و مانع از تحقق اهداف شوم بیگانگان شده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت حول محور ولایت فقیه، خاطرنشان کرد: ما با اتکا به ایمان، بصیرت و پیروی از رهبری، از پیچ‌های تاریخی عبور کرده و همان‌طور که در دوران دفاع مقدس با جان‌فشانی به پیروزی رسیدیم، امروز نیز در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمن، با صلابت ایستاده‌ایم.