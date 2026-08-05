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کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوا از فردا پنجشنبه به طور نسبی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای زنجان؛ نجفی افزود: در حال حاضر آسمان استان در اغلب نواحی صاف است که در بعدازظهر با افزایش پوشش ابرها و وزش باد همراه خواهد شد.
وی گفت: طی ساعات آینده در برخی مناطق استان سرعت وزش باد به آستانه نسبتا شدید خواهد رسید.
نجفی ادامه داد: روزهای آتی نیز شرایط جوی مشابهی در اغلب مناطق استان حاکم خواهد شد و در بعدازظهرها شاهد وزش باد تا حد نسبتا شدید خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امروز همچون روزهای گذشته هم استانیها هوای گرمی را تجربه خواهند کرد، ادامه داد:دمای هوا از روز پنجشنبه به طور نسبی کاهش خواهد یافت.
کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان افزود: طی شبانه روز گذشته ایستگاه خیرآباد با ۱۲ درجه کمترین و حلب با ۳۸ درجه بیشترین دمای ثبتشده در استان بود.