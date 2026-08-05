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وزیر صمت ایران و وزیر نفت پاکستان راههای توسعه همکاریهای انرژی را بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلامآباد، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامههای سفر رسمی خود به پاکستان، با علی پرویز ملک وزیر نفت پاکستان دیدار و درباره راههای توسعه همکاریهای دوجانبه در بخش انرژی و موضوعات مورد علاقه مشترک گفتوگو کرد.
این دیدار پس از پایان دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان و در چارچوب رایزنیهای دو کشور برای گسترش همکاریهای اقتصادی برگزار شد.
دو طرف با مرور ظرفیتهای موجود در حوزه انرژی، بر ضرورت توسعه همکاریها در بخشهای نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و سایر زمینههای مورد علاقه مشترک تأکید کردند و راهکارهای ارتقای تعاملات فنی، اجرایی و سرمایهگذاری را بررسی کردند.
وزیران ایران و پاکستان همچنین با اشاره به اهمیت انرژی به عنوان یکی از محورهای اصلی همکاریهای اقتصادی دو کشور، بر تداوم رایزنیها، رفع موانع موجود و استفاده از ظرفیتهای متقابل در جهت تقویت امنیت انرژی و توسعه مناسبات اقتصادی تأکید کردند.
در این دیدار همچنین درباره تحولات منطقهای و تأثیر آن بر همکاریهای اقتصادی و انرژی، دیدگاههای دو طرف مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر استمرار هماهنگیها برای پیشبرد دستورکار مشترک تأکید شد.
این نشست در ادامه دیدارهای دوجانبه وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با اعضای کابینه پاکستان و در جهت پیگیری توافقهای حاصل از دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی دو کشور برگزار شد.