فیلم «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیه‌کنندگی مهدی هاشمی برنده سه جایزه از پنجمین جشنواره ایماگو ایتالیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیه‌کنندگی مهدی هاشمی در مراسم اختتامیه جشنواره که در شهر ترامو ایتالیا برگزار شد، سه جایزه بهترین کارگردانی فیلم خارجی (بهنوش صادقی)، بهترین فیلمبرداری فیلم خارجی (فرشاد محمدی) و بهترین بازیگر زن فیلم خارجی (شمیلا شیرزاد) را به دست آورد.

این اثر در بخش بهترین فیلم خارجی این رویداد در ۶ رشته بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه (مهنوش صادقی)، بازیگر مرد (مهدی هاشمی)، بازیگر زن و فیلمبرداری نامزد دریافت جایزه بود.

مدیا هاشمی آهنگساز «مرد آرام» به نمایندگی از عوامل فیلم، جوایز برندگان را دریافت کرد.

«مرد آرام» که پیش‌تر سیمرغ بلورین مشارکت و بهترین دستاورد هنری (بهنوش صادقی) را در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر کسب کرده بود، این روز‌ها در جشنواره‌های جهانی حضور دارد و به زودی در بخش مسابقه جشنواره احمدآباد هند نیز با فیلم‌های منتخب رقابت می‌کند.