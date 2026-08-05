مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در یک هفته اخیر آماده‌سازی یک باب نمازخانه، تسطیح ۲ هزار مترمربع کمپینگ، آماده‌سازی ۱۳ آلاچیق و ۴۰ سکوی نشیمن به همراه ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی اجرا و به شهرداری قوشچی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: تعداد سرویس بهداشتی‌های در حاشیه دریاچه ارومیه به ۳۷ چشمه افزایش پیدا کرده است.

مرتضی صفری از شتاب‌گیری طرح های زیرساختی و رفاهی در حاشیه دریاچه ارومیه در یک هفته گذشته خبر داد و گفت: پس از تاکید استاندار آذربایجان غربی مبنی بر اقدام فوری در خصوص تقویت زیرساخت‌ها و تامین اعتبار آن، با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دفتر فنی اداره‌کل، اقدامات موثری برای رفاه حال گردشگران انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به جزئیات اقدامات انجام شده در منطقه کاظم‌داشی ارومیه اظهار کرد: در این بازه زمانی، آماده‌سازی یک باب نمازخانه، تسطیح ۲ هزار مترمربع کمپینگ، آماده‌سازی ۱۳ آلاچیق و ۴۰ سکوی نشیمن به همراه ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی در دستور کار قرار گرفته و به اتمام رسید و از طریق ضوابط قانونی (ماده ۲۷) به شهرداری قوشچی واگذار شد تا مدیریت صفر تا ۱۰۰ آن مجموعه را با کیفیت بالا برعهده گیرند و همکاری شهرداری قوشچی در برهه‌های مختلف جای تشکر دارد.

او ادامه داد: همچنین در محور شهید کلانتری محدوده کشتی آرتمیا، مجموعه‌ای مشتمل بر نمازخانه، فروشگاه و ۱۶ چشمه سرویس بهداشتی سال گذشته توسط اداره‌کل احداث شده و از طریق راهکار‌های قانونی به سرمایه‌گذار واگذار شده که آن مجموعه به طور مرتب در حال ارائه خدمات به گردشگران است و با توجه به استقبال بالای گردشگران، ۹ چشمه سرویس بهداشتی پرتابل نیز خریداری و در مسیر بازگشت تبریز به ارومیه و محدوده ایستگاه پلیس مستقر شد که با این اقدامات، مجموع سرویس‌های بهداشتی در این دو منطقه به ۳۷ چشمه افزایش یافت.

او با تأکید بر نگاه ویژه به توسعه گردشگری دریاچه ارومیه افزود: برنامه‌های توسعه‌ای ما محدود به زیرساخت‌های عمرانی نمانده و به‌زودی غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات شهر‌های مختلف استان و سایر استان‌ها، به همراه عرضه غذا‌های محلی در این منطقه فعال خواهد شد.

صفری گفت: همچنین در ادامه این مسیر، برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، گردشگری و تفریحی برای پس از ایام ماه صفر در این مجموعه گردشگری پیش‌بینی شده است تا شاهد رونق بیش از پیش حضور گردشگران در این منطقه باشیم.

دبیر ستاد خدمات سفر استان گفت: با توجه به مصوبات جلسه‌ای که در استانداری برگزار شده فرمانداری، شهرداری ارومیه، آبفا، محیط زیست، پلیس‌راه، میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی مسئولیت‌هایی به آنها تفویض شده که همه ما باید با تمام توان به انجام تعهدات خودمان عمل کنیم.

او در پایان از مساعدت‌های استاندار، رئیس سازمان مدیریت و فرماندار ارومیه در این خصوص قدردانی کرد.