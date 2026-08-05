پایان قدرت نمایی دو راننده هنجار شکن در کرمان
رئیس پلیس راهور استان گفت: ماموران پلیس راهور با رصد فضای مجازی، رفتار ترافیکی دو راننده هنجارشکن را تحت رصد قرار دادند و هر دو خودرو را توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس پلیس راهور استان گفت: ماموران پلیس راهور با رصد فضای مجازی، رفتار ترافیکی دو راننده هنجارشکن را تحت رصد قرار دادند که با تغییر سیستم صوت، ارتفاع و اگزوز، اقدام به رفتارهای هنجار شکن در سطح معابر کرده و فیلم و عکس حرکات نامتعارف خود را در پیجهای جداگانه در فضای مجازی منتشر میکردند.
سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه پلیس راهور در دو عملیات جداگانه، هر دو خودرو را توقیف و رانندگان آنها را احضار و به دستگاه قضایی معرفی کرد، خواستار نظارت جدی و بیشتر والدین و عدم فعالیتهای هنجارشکنانه در فضای مجازی شد.