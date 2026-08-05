به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی یزدی، کوهنورد اهل سملقان، در مسابقات دوی کوهستان (اسکای رانینگ) کشور موفق شد در رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال بر سکوی سوم قرار گیرد و مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند.

این مسابقات در مسیر ۲۵ کیلومتری برگزار شد و ورزشکاران از بوستان جمشیدیه حرکت کرده و پس از عبور از گردنه کلکچال، قله کلکچال، گردنه پیازچال، قله لزون غربی و قله توچال، دوباره از مسیر گردنه پیازچال و دره پیازچال به گردنه کلکچال بازگشتند.

رقابت‌ها در ارتفاعات بیش از ۲۱۰۰ متر برگزار شد و شرکت‌کنندگان مسیر‌های فنی و دشوار کوهستانی را پشت سر گذاشتند.