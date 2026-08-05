با بسیج حداکثری ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان بیش از ۱۰۷ هزار زائر به مرز‌ها اعزام شده و بیش از ۷۴ هزار زائر به استان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: از روز ۲۷ تیرماه و آغاز طرح اعزام زائران اربعین حسینی (ع) با همکاری ناوگان حمل‌ونقل عمومی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری استان و صنایع بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه، چهار هزار و ۱۱۲ صورت وضعیت برای ناوگان اتوبوسی صادر شده و ۱۰۷هزار و ۲۹۳ زائر اصفهانی به مرز‌ها اعزام شدند.

فرزاد دادخواه افزود: از این میزان، با صدور سه هزار و ۷۳۴ صورت وضعیت برای مرز مهران، ۱۰۰هزار و ۵۶۹ زائر از استان به این مقصد سفر کرده‌اند، ۶هزار و ۱۴۳ زائر با صدور ۳۵۰ صورت‌وضعیت ناوگان مسافری به سمت شلمچه، ۴۶۲ زائر با ۲۳ سرویس ناوگان اتوبوسی به مقصد خسروی و نیز با صدور پنج صورت وضعیت ناوگان مسافری ۱۱۹ نفر از هم‌استانی‌های اصفهانی به مرز شلمچه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی از کل کشور، ۶۶۹ هزار و ۶۶۹ نفر از زائران اربعین حسینی (ع) با صدور ۳۰هزار و ۱۶۴ صورت وضعیت با تلاش ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد مرز‌های طرح اربعین سفر کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان درخصوص خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت گفت: از ابتدای طرح تا روز گذشته ۷۴هزار و ۶۴۳ زائر با صدور ۲ هزار و ۲۵۱ صورت وضعیت ناوگان اتوبوس مسافربری از مرز‌های هدف به سمت استان اصفهان بازگشتند.

وی افزود: مرز مهران با ۷۲هزار و ۲۸۶ زائر و صدور ۲هزار و ۱۴۹ صورت وضعیت ناوگان اتوبوسی، مرز شلمچه با یک‌هزار و ۴۱۹ زائر و ۶۹ صورت وضعیت ناوگان مسافری، مرز خسروی با ۸۶۹ زائر و صدور ۳۰ صورت وضعیت و مرز چذابه نیز با ۶۹ زائر و ۳ صورت وضعیت سرویس ناوگان اتوبوس مسافری، به ترتیب بیشترین خدمت رسانی به هم‌استانی‌ها را در مسیر بازگشت از مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) داشته‌اند.

دادخواه با اشاره به آمار کشوری صدور ۱۵هزار و ۹۱۹ صورت وضعیت ناوگان حمل و نقل مسافری و ۴۷۱هزار و ۷۶۴ زائری که بااین ناوگان از مرز‌های هدف به سراسر کشور بازگشتند، گفت: بر اساس این آمار، استان اصفهان ۱۴ درصد کل صدور صورت وضعیت ناوگان اتوبوسی و ۱۶ درصد زائران بازگشتی از مرز‌های مربوط را در کل کشور دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان درخصوص آمار روز گذشته و همزمان با اربعین حسینی (ع) افزود: در این روز، ۸۰ صورت وضعیت ناوگان مسافری و ۲۴۹ زائر به مرز مهران اعزام شدند و همچنین ۹هزار و ۵۵ زائر هم‌استانی نیز با صدور ۲۷۳ صورت وضعیت سرویس اتوبوس ناوگان حمل‌ونقل مسافری از این مرز به استان بازگشتند.