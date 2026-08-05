مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: با تلاش شبانه‌روزی یگان حفاظت از اراضی، بیش از ۹ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف شد و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌الله عمادی با اشاره به اجرای عملیات‌ رفع تصرف فوری اراضی ملی در استان اظهار کرد: در این عملیات، رفع تصرف اراضی ملی در استان به مساحت ۹ هکتار و ۹۹۰ مترمربع از اراضی به بیت المال بازگشت.

وی افزود: این رفع تصرفات در اراضی ملی و دولتی در شهرستان‌های استان با درایت نیروهای یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام شد و اراضی مذکور به بیت‌المال بازگردانده شد.

عمادی اظهار داشت: ارزش این اراضی دو هزار و ۴۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که با هوشیاری و اقدامات به‌موقع، رفع تصرف شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی استان با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند. همچنین این یگان به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

وی با اعلام اینکه این عملیات در شهرستان‌های ایذه، اهواز، هفتگل، سوسنگرد، اندیمشک، هندیجان، امیدیه، خرمشهر، دزفول، ماهشهر، بهبهان، شوشتر و هویزه انجام شده است، بیان کرد: این موارد رفع تصرف توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و با همکاری مسئولان نظامی و امنیتی و حمایت مقامات قضایی در استان اجرایی شد.

عمادی با قدردانی از دقت و تیزهوشی رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها، از شهروندان خواست تا مشاهدات خود از موارد زمین‌خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.