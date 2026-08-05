ساخت برجهای تقطیر ۱۲۰ تنی پالایشگاهی در لرستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: لرستان با ساخت برجهای تقطیر ۱۲۰ تنی، به جمع تولیدکنندگان سازههای فوقسنگین در ایران پیوست.
به گفته بهمن جعفری کارخانه ماشینسازی لرستان موفق شده است قراردادی ۱۵ میلیون دلاری برای طراحی و ساخت ۱۰ برج تقطیری عظیم ۱۲۰ تنی مربوط به پالایشگاه شهید هاشمینژاد در استان خراسان شمالی منعقد کند.
جعفری با اشاره به اهمیت فنی این طرح اظهار داشت: «این واحد صنعتی با بهرهگیری از مهندسان و تکنسینهای داخلی، تمامی فرآیند از طراحی تا ساخت و نصب را انجام میدهد. این مجموعه با استفاده از ماشینآلات پیشرفته، امکان نورد سرد ورقهای ضخیم و تولید تجهیزات نیروگاهی و پتروشیمی را فراهم کرده است که این امر برای دومین بار در کشور محقق میشود.»
مدیرکل صنعت و معدن لرستان تأکید کرد: تا پیش از این، تنها سه کارخانه در اراک و تبریز قادر به ساخت این برجهای تقطیر بودند.
وی افزود: «ساخت این سازههای فوقسنگین نقطه عطفی در تاریخ صنعتی لرستان است و با تحقق این پروژه، استان ما به جمع محدود تولیدکنندگان سازههای سنگین در ایران پیوست.»
جعفری همچنین با اشاره به آغاز عملیات لجستیکی این طرح گفت: «اولین تاور از این مجموعه روز گذشته با موفقیت بارگیری و وارد مسیر حمل شد که نشاندهنده توان بالای مهندسی و اجرایی این واحد است.» این موفقیت علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، مسیر جدیدی را برای جذب سرمایهگذاری و افزایش اشتغال تخصصی در لرستان باز خواهد کرد.