مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: لرستان با ساخت برج‌های تقطیر ۱۲۰ تنی، به جمع تولیدکنندگان سازه‌های فوق‌سنگین در ایران پیوست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، از یک دستاورد صنعتی بی‌سابقه در استان خبر داد.

به گفته بهمن جعفری کارخانه ماشین‌سازی لرستان موفق شده است قراردادی ۱۵ میلیون دلاری برای طراحی و ساخت ۱۰ برج تقطیری عظیم ۱۲۰ تنی مربوط به پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد در استان خراسان شمالی منعقد کند.





جعفری با اشاره به اهمیت فنی این طرح اظهار داشت: «این واحد صنعتی با بهره‌گیری از مهندسان و تکنسین‌های داخلی، تمامی فرآیند از طراحی تا ساخت و نصب را انجام می‌دهد. این مجموعه با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، امکان نورد سرد ورق‌های ضخیم و تولید تجهیزات نیروگاهی و پتروشیمی را فراهم کرده است که این امر برای دومین بار در کشور محقق می‌شود.»





مدیرکل صنعت و معدن لرستان تأکید کرد: تا پیش از این، تنها سه کارخانه در اراک و تبریز قادر به ساخت این برج‌های تقطیر بودند.

وی افزود: «ساخت این سازه‌های فوق‌سنگین نقطه عطفی در تاریخ صنعتی لرستان است و با تحقق این پروژه، استان ما به جمع محدود تولیدکنندگان سازه‌های سنگین در ایران پیوست.»





جعفری همچنین با اشاره به آغاز عملیات لجستیکی این طرح گفت: «اولین تاور از این مجموعه روز گذشته با موفقیت بارگیری و وارد مسیر حمل شد که نشان‌دهنده توان بالای مهندسی و اجرایی این واحد است.» این موفقیت علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، مسیر جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال تخصصی در لرستان باز خواهد کرد.