معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد: شهرداری یزد طی سه سال گذشته در مرز چذابه و مرز شلمچه فعالیت داشت و امسال با توجه به تغییر تقسیم‌بندی مرز‌ها و اختصاص مرز چذابه به تردد اتباع خارجی، تصمیم بر آن شد که خدمات شهرداری یزد در مرز مهران متمرکز شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدرضا رحیم‌دل گفت: انتخاب مهران با توجه به مسیر اصلی تردد بسیاری از زائران استان یزد انجام شد تا امکان ارائه خدمات بهتر و نزدیک‌تر به هم‌استانی‌ها فراهم شود.

چهار سال تجربه، یک مأموریت بزرگ

حضور شهرداری یزد در اربعین حاصل یک برنامه مقطعی نیست. طی سال‌های گذشته، نیرو‌های مختلف مجموعه مدیریت شهری با حضور در مرز‌های خروجی کشور، تجربه ارزشمندی در زمینه مدیریت خدمات شهری در شرایط ویژه کسب کرده‌اند؛ تجربه‌ای که امسال در مرز مهران به کار گرفته شد.

رحیم‌دل با بیان اینکه خدمت در اربعین نیازمند هماهنگی گسترده میان بخش‌های مختلف است، اظهار داشت: برای اجرای این مأموریت، جلسات متعددی در شهرداری، ستاد اربعین استان و فرمانداری برگزار شد تا تمامی بخش‌ها با آمادگی کامل وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: پس از انجام هماهنگی‌ها، فراخوان داخلی برای حضور داوطلبانه کارکنان انجام شد و تعداد زیادی از همکاران برای خدمت در این مسیر اعلام آمادگی کردند که در نهایت ۵۰ نفر از نیرو‌های مجموعه‌های مختلف شهرداری برای اعزام انتخاب شدند.

این نیرو‌ها از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت پسماند، سازمان آرامستان‌ها، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و حوزه خدمات شهری انتخاب شدند تا هر بخش متناسب با تخصص خود، بخشی از مأموریت را بر عهده بگیرد.



وقتی خدمت، انتخاب دل‌هاست

یکی از ویژگی‌های حضور نیرو‌های شهرداری یزد در اربعین، داوطلبانه بودن این حضور است؛ موضوعی که به گفته معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد، نشان‌دهنده روحیه خدمت در میان کارکنان این مجموعه است.

رحیم‌دل تصریح کرد: بسیاری از همکاران علاقه‌مند بودند در این مسیر حضور داشته باشند و حتی محدودیت ظرفیت اعزام باعث شد امکان حضور همه داوطلبان فراهم نشود.

وی خاطرنشان کرد: این مأموریت برای کارکنان شهرداری تنها یک وظیفه سازمانی نیست؛ بسیاری از همکاران آن را فرصتی برای خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) می‌دانند.

کاروان خدمت از یزد تا مهران

برای پشتیبانی از نیرو‌های اعزامی، مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی شهرداری یزد نیز راهی مرز مهران شد. سه دستگاه خودروی آتش‌نشانی، خودرو‌های خدمات شهری، خودرو حمل زباله، تجهیزات تخلیه فاضلاب، خودرو‌های پشتیبانی، موتورسیکلت‌های عملیاتی و امکانات مورد نیاز برای نظافت و نگهداری سرویس‌های بهداشتی، بخشی از این تجهیزات بود. این تجهیزات قرار بود در شرایطی به کار گرفته شود که گرمای شدید منطقه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نیرو‌های خدماتی محسوب می‌شود.

رحیم‌دل درباره شرایط کاری نیرو‌ها در مرز مهران اظهار داشت: گرمای هوا در برخی ساعات بسیار شدید است و به همین دلیل تمهیدات لازم برای استقرار مناسب همکاران، تأمین امکانات سرمایشی و کاهش فشار کاری آنان پیش‌بینی شد.

وی ادامه داد: سیستم‌های سرمایشی و تجهیزات مورد نیاز برای محل استقرار نیرو‌ها در مهران و شهر شباب فراهم شد تا همکاران بتوانند با شرایط مناسب‌تری به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

شهرداری یزد در اربعین ۱۴۰۵ به روایت اعداد

*۴ سال حضور مستمر در عملیات خدمت‌رسانی اربعین

*۵۰ نیروی داوطلب اعزامی

*۱۳ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات تخصصی

*استقرار نیرو‌های خدمات شهری در مرز مهران

*برپایی موکب فرهنگی در شهر شباب

*فعالیت ۱۸ دستگاه اتوبوس در خدمات‌رسانی مرز شلمچه

شباب، نقطه اتصال خدمت و فرهنگ

حضور شهرداری یزد در اربعین امسال تنها به فعالیت‌های خدمات شهری در مرز مهران محدود نشد. یکی از بخش‌های متفاوت این مأموریت، راه‌اندازی موکب فرهنگی در شهر شباب استان ایلام بود؛ شهری که در مسیر حرکت زائران قرار دارد و به محلی برای توقف و استراحت بخشی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است.

رحیم‌دل با اشاره به رویکرد فرهنگی شهرداری یزد در اربعین اظهار داشت: امسال تلاش شد علاوه بر ارائه خدمات شهری، بخش فرهنگی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های فرهنگی شهر یزد در مسیر اربعین معرفی شود.

وی افزود: در شهر شباب و در جوار امامزاده سیدجعفر (ع)، موکب شهرداری یزد مستقر شد تا در کنار خدمات پشتیبانی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز برای زائران ارائه شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های مذهبی، استفاده از ویدئووال برای پخش برنامه‌های مرتبط با اربعین و معرفی آیین‌های مذهبی یزد، بخشی از فعالیت‌هایی بود که در این موکب دنبال شد.

در کنار موکب شهرداری یزد، مجموعه‌های دیگر نیز در حوزه پذیرایی و خدمات جانبی حضور داشتند و با همکاری خیران و گروه‌های مردمی، زمینه پذیرایی و رفاه بیشتر زائران فراهم شد.

خدمت در گرمای مهران، مأموریتی برای مردان میدان

مرز مهران در روز‌های اربعین، یکی از پرترددترین نقاط کشور است؛ جایی که حجم بالای حضور زائران، نیازمند مدیریت دقیق خدمات شهری است. در این میان، نیرو‌های خدماتی شهرداری‌ها یکی از نخستین گروه‌هایی هستند که فعالیت خود را آغاز می‌کنند و آخرین کسانی هستند که میدان را ترک می‌کنند.

پاکیزگی محیط، جمع‌آوری پسماند، نظافت سرویس‌های بهداشتی، آماده‌سازی فضا‌های عمومی و پشتیبانی از فعالیت موکب‌ها، بخشی از مسئولیت‌هایی است که نیرو‌های خدمات شهری شهرداری یزد در این مسیر بر عهده گرفتند.

رحیم‌دل با اشاره به دشواری‌های کار در شرایط آب‌وهوایی مهران تصریح کرد: فعالیت نیرو‌های خدمات شهری در چنین شرایطی آسان نیست، اما روحیه خدمت و انگیزه‌ای که در میان همکاران وجود دارد، باعث شده این مأموریت با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: همکاران ما در مرز مهران به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات هستند تا زائران بتوانند با آرامش بیشتری مسیر خود را طی کنند.

به گفته معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد، نظم و کیفیت عملکرد نیرو‌های اعزامی مورد توجه ناظران ستاد اربعین نیز قرار گرفته و مجموعه شهرداری یزد تلاش کرده است نماینده شایسته‌ای برای شهر جهانی یزد در این رویداد بزرگ باشد.

شهر یزد؛ بدون وقفه در مسیر خدمت

اعزام نیرو و تجهیزات به خارج از استان، یک دغدغه همیشگی برای مدیریت شهری است؛ اینکه چگونه می‌توان هم در یک مأموریت بزرگ ملی حضور داشت و هم خدمات روزمره شهر را بدون کاهش کیفیت ادامه داد.

شهرداری یزد برای پاسخ به این دغدغه، از پیش برنامه‌ریزی لازم را انجام داد تا حضور نیرو‌ها در مرز مهران، خللی در روند خدمات‌رسانی داخل شهر ایجاد نکند.

رحیم‌دل با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به شهروندان یزدی همچنان اولویت اصلی شهرداری است، اظهار داشت: اعزام نیرو‌ها به اربعین به معنای کاهش خدمات در شهر نیست و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، شیفت‌های جایگزین برای حفظ کیفیت خدمات شهری پیش‌بینی شد.

وی خاطرنشان کرد: پاکیزگی شهر یزد موضوعی است که مجموعه خدمات شهری نسبت به آن حساسیت ویژه دارد و حتی در زمان حضور بخشی از نیرو‌ها در مأموریت‌های خارج از شهر، این روند با قدرت ادامه پیدا می‌کند.

شلمچه؛ ادامه حضور شهرداری یزد در خدمت زائران

اگرچه تمرکز اصلی فعالیت‌های خدمات شهری امسال در مرز مهران بود، اما خدمات شهرداری یزد در مرز شلمچه نیز ادامه یافت.

در این بخش، ناوگان حمل‌ونقل شهرداری یزد با ۱۸ دستگاه اتوبوس در مسیر خدمت‌رسانی به زائران مستقر شد تا بخشی از نیاز‌های حمل‌ونقلی این مرز را پوشش دهد.

رحیم‌دل با اشاره به این بخش از مأموریت گفت: نیرو‌های حمل‌ونقل شهرداری یزد از روز‌های ابتدایی آغاز فعالیت‌های اربعین در مرز شلمچه مستقر شدند و تا پایان دوره پیش‌بینی‌شده، خدمات خود را ادامه دادند.

این حضور همزمان در مهران و شلمچه، نشان‌دهنده گستردگی مأموریت‌های شهرداری یزد در ایام اربعین است؛ مأموریتی که تنها با همکاری میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری امکان‌پذیر شده است.