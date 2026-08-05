اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی استان گیلان در نشست اخیر خود، با هدف ارتقای کیفیت خدمات اطلاع‌رسانی و حذف بروکراسی‌های ارتباطی، بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌دستگاهی و پیگیری دقیق مصوبات تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های زیرمجموعه‌های این وزارتخانه در استان گیلان با حضور اعضای شورا برگزار و با محوریت افزایش انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، علاوه بر بررسی روند اجرای مصوبات پیشین، راهکار‌های توسعه تعامل میان روابط عمومی‌های شهرستان‌ها و بهبود فرآیند‌های اطلاع‌رسانی از اولویت‌های اصلی بود. اعضای شورا ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر تصمیمات اتخاذشده، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی مشترک جهت ارائه اخبار سریع، دقیق و بدون واسطه به جامعه تأکید کردند.

در پایان این جلسه، بر تداوم برگزاری نشست‌های هماهنگی و تبادل تجربیات میان روابط عمومی‌های استان به‌منظور تحقق اهداف مشترک و ارتقای سطح کیفی ارتباطات در حوزه راه، مسکن و شهرسازی تصمیمی اتخاذ شد.