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مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: بیش از ۹۰ درصد جانباختگان تصادفات بر اثر آسیب به سر و گردن جان خود را از دست میدهند و بستن کمربند ایمنی میتواند شدت این آسیبها را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علیرضا نورس گفت: بیش از ۹۰ درصد جانباختگان تصادفات از ناحیه سر و گردن دچار ضربه و آسیب شدهاند.
وی افزود: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی، احتمال وقوع حوادث رانندگی نیز بیشتر میشود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان ضروری است.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و سرعت غیرمجاز و توجه کامل به شرایط رانندگی، میتواند نقش مؤثری در کاهش شدت آسیبها و تلفات ناشی از تصادفات داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توصیههای ایمنی، از بروز حوادث ناگوار و خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کنند.