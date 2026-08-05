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مهلت اعلام آمادگی دانشگاهها برای برگزاری آزمون سامفا در داخل و خارج از کشور دوشنبه ۱۹ مرداد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان قبول، رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، در بخشنامهای به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلام کرد: پیرو نامه پیشین این مرکز درباره برگزاری شانزدهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا)، با توجه به شرایط پیشآمده و اختلالات موجود در زیرساختهای ارتباطی که منجر به تعویق برگزاری آزمون شده بود، این آزمون جمعه ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد.
در این بخشنامه با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری آزمون سامفا و فواید آن برای حوزه آموزش عالی کشور و همچنین فارسیآموزان خارجی، از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خواسته شده است اطلاعرسانی مناسب درباره زمان برگزاری آزمون را انجام دهند.
بر اساس اعلام مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، ثبتنام شانزدهمین دوره آزمون سامفا از اول تا دهم شهریور ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و داوطلبان میتوانند در این زمان ثبتنام کنند.
آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) با هدف ارزیابی و سنجش میزان مهارت زبان فارسی فارسیآموزان برگزار میشود و از جمله آزمونهای مورد توجه در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان است.