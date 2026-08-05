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با حضور نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی مشکلات آب و برق باغداران رودان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مشکلات باغداران و کشاورزان رودان گفت: طرح جدید قانون تعادلبخشی و توزیع عادلانه آب در مجلس در حال بررسی است و باید با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و تشکلهای حوزه کشاورزی، اصلاحات لازم متناسب با شرایط استان در آن اعمال شود.
هاشمی نخلابراهیمی افزود: باید به دیدگاهها و پیشنهادهای تشکلهای کشاورزی در تدوین نهایی این قانون توجه شود و وزارت نیرو نیز در حوزه آب و برق، خدمات و حمایتهای مؤثرتری از باغداران و کشاورزان ارائه دهد.
وی گفت: در راستای اصلاح قانون تعادل بخشی و توزیع عادلانه آب، یک تیم کارشناسی در استان تشکیل شود و مشکلات مربوط به مناطق گرمسیری و نیاز آبی درختان گرمسیری برآورد و برای اصلاح ارسال شود.
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نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص افزایش غیرمتعارف قبوض آب کشاورزان نیز، کارشناسان آب منطقهای در باغهای شهرستان حضور پیدا میکنند و این مشکلات را بررسی و در صورت لزوم و امکان این قبوض را کاهش میدهند.
فرماندار رودان نیز در این نشست گفت: کشاورزان و باغداران رودان دغدغههای متعددی در حوزه آب و برق دارند و تلاش شده است با برگزاری این نشست، بخشی از این مسائل بررسی و برای رفع آنها راهکارهای لازم ارائه شود.
محمد محسنی افزود: باید میان بهرهبرداران قانونمند و افرادی که بهصورت غیرقانونی فعالیت میکنند، تفاوت قائل شد و از تولید کنندگانی که در چارچوب قانون فعالیت دارند حمایت شود.
در این نشست، باغداران و کشاورزان مسائل و مشکلات خود را در حوزه آب و برق مطرح کردند.