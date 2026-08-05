سخنگوی ستاد اربعین استان از ثبت بیش از ۸۶ هزار تردد در مرز مهران از بامداد امروز تا ساعت ۱۱ خبر داد و مجموع تردد‌ها را از ابتدای ماه صفر بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «تاج‌الدین صالحیان» سخنگوی ستاد اربعین استان با اعلام آخرین آمار تردد زائران اربعین، گفت: از بامداد امروز (۱۴ مرداد) تا ساعت ۱۱، مجموعاً ۸۶ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است که از این تعداد، ۸۴ هزار نفر ورودی و یک هزار و ۵۰۰ نفر خروجی بوده است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده ادامه موج سنگین بازگشت زائران اربعین به کشور است.

صالحیان با اشاره به مجموع تردد‌های ثبت‌شده از ابتدای ماه صفر تاکنون، گفت: مجموع تردد‌ها از ابتدای ماه صفر تاکنون به ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر رسیده است که نشان از استقبال بی‌نظیر زائران از مرز مهران دارد.

سخنگوی ستاد اربعین استان با تأکید بر روان بودن تردد در پایانه مرزی، تصریح کرد: با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدماتی، روند ورود و خروج زائران بدون وقفه و با نظم کامل در حال انجام است.