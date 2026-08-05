با تکمیل ارزیابی‌های اکولوژیک در منطقه روشن‌کوه شهرستان سرچهان در استان فارس، بستر لازم برای احیا و بازمعرفی گوزن زرد ایرانی به عنوان یکی از ارزش‌های ژنتیکی حیات‌وحش کشور فراهم شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با تکمیل ارزیابی‌های اکولوژیک در منطقه روشن‌کوه شهرستان سرچهان، بستر لازم برای احیا و بازمعرفی گوزن زرد ایرانی به عنوان یکی از ارزش‌های ژنتیکی حیات‌وحش کشور فراهم شد.

لیلا تاج گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با حضور در منطقه شکار ممنوع روشن‌کوه شهرستان سرچهان، از محل پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه احیای گوزن زرد ایرانی بازدید و آخرین وضعیت ظرفیت‌های حفاظتی و زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح را بررسی کرد.

او در این بازدید، منابع آب منطقه، سامانه‌های عرفی، شرایط زیستگاهی و امکانات موجود را ارزیابی کرد و روند آماده‌سازی بستر اجرای پروژه را مورد بررسی قرار داد. همچنین فهرستی از نیاز‌های حفاظتی، پایشی، آموزشی و تجهیزاتی منطقه برای اجرای موفق این طرح تهیه شد تا برنامه‌ریزی‌های اجرایی بر اساس الزامات فنی و حفاظتی دنبال شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به اهمیت احیای گونه‌های در معرض تهدید، گفت: پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در منطقه روشن‌کوه با هدف معرفی دوباره این گونه ارزشمند به طبیعت زاگرس و تقویت جمعیت آن، از سال گذشته با انجام مطالعات امکان‌سنجی آغاز شده و اکنون در آستانه ورود به مرحله اجرا قرار دارد.

او افزود: انتخاب منطقه روشن‌کوه بر پایه بررسی‌های کارشناسی، ظرفیت‌های اکولوژیک، شرایط حفاظتی و قابلیت پشتیبانی از این گونه انجام شده و اجرای موفق این پروژه مستلزم تأمین زیرساخت‌های حفاظتی، مشارکت جوامع محلی و استمرار پایش‌های تخصصی است.

گوزن زرد ایرانی از گونه‌های شاخص و در معرض انقراض کشور به شمار می‌رود و اجرای برنامه‌های احیا و بازمعرفی آن در زیستگاه‌های مستعد، یکی از رویکرد‌های ملی سازمان حفاظت محیط زیست برای صیانت از تنوع زیستی و تقویت ذخایر ژنتیکی حیات‌وحش ایران است.