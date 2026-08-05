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اردوی تیم کشتی ساحلی نوجوانان برای حضور در المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار سنگال، ۱۷ تا ۲۳ مرداد در تبریز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: محمدعلی آرزو (مازندران) امیرعلی دومیرکلای (مازندران) یاشارنصراله (البرز)
۷۰ کیلوگرم: هومن کلهری (لرستان) کیارش ترابی (خراسان رضوی) علی قمی اویلی (مازندران)
۸۰ کیلوگرم: مهیار معصومی (تهران) رضا جلیلیان (کرمانشاه) محمد امین یگانه نوری (زنجان)
۹۰ کیلوگرم: امیرصالح جاویدانی (همدان) امیرعلی امینی (اصفهان) محمدمهدی محمدی (زنجان) حسام قاسمپور (آذربایجان شرقی)
سرمربی: محمد نادری
مربی ارشد: یونس سرمستی
مربیان: وحید درامی مقدم (زنجان) محمد جواد میرزائیان (لرستان)
پزشکیار: دکتر مسعود نجد متشکر
مربی تغذیه: مهدی حمزه
ماساژور: کایان جعفری
سرپرست اردو: وحید دژم خو
نماینده کمیته سنتی و ساحلی: جاوید احمدی آذر