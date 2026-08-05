به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: محمدعلی آرزو (مازندران) امیرعلی دومیرکلای (مازندران) یاشارنصراله (البرز)

۷۰ کیلوگرم: هومن کلهری (لرستان) کیارش ترابی (خراسان رضوی) علی قمی اویلی (مازندران)

۸۰ کیلوگرم: مهیار معصومی (تهران) رضا جلیلیان (کرمانشاه) محمد امین یگانه نوری (زنجان)

۹۰ کیلوگرم: امیرصالح جاویدانی (همدان) امیرعلی امینی (اصفهان) محمدمهدی محمدی (زنجان) حسام قاسمپور (آذربایجان شرقی)

سرمربی: محمد نادری

مربی ارشد: یونس سرمستی

مربیان: وحید درامی مقدم (زنجان) محمد جواد میرزائیان (لرستان)

پزشکیار: دکتر مسعود نجد متشکر

مربی تغذیه: مهدی حمزه

ماساژور: کایان جعفری

سرپرست اردو: وحید دژم خو

نماینده کمیته سنتی و ساحلی: جاوید احمدی آذر