به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور مردم و مسئولان مراسم گرامیداشت یادواره شهدای روستای قالقاچی ارومیه برگزار شد.

حجت الاسلام میثم فیاضی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای استان با تاکید بر لزوم حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، گفت: برگزاری کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا یکی از موثرترین و بهترین راه‌های زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه است و آنچه عامل پیروزی انقلاب اسلامی و تدام آن شده سه عامل قرآن، اسلام و رهبری است که این فرهنگ در همه عرصه‌های انقلاب اسلامی کاربرد دارد.

روستای قالقاچی ۲۴ شهید گلگون کفن را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.