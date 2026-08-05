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با حضور مردم و مسئولان مراسم گرامیداشت یادواره شهدای روستای قالقاچی ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور مردم و مسئولان مراسم گرامیداشت یادواره شهدای روستای قالقاچی ارومیه برگزار شد.
حجت الاسلام میثم فیاضی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای استان با تاکید بر لزوم حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، گفت: برگزاری کنگرهها و یادوارههای شهدا یکی از موثرترین و بهترین راههای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه است و آنچه عامل پیروزی انقلاب اسلامی و تدام آن شده سه عامل قرآن، اسلام و رهبری است که این فرهنگ در همه عرصههای انقلاب اسلامی کاربرد دارد.
روستای قالقاچی ۲۴ شهید گلگون کفن را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.