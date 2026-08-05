شبکه‌های قرآن و معارف و نمایش سیما، همزمان با ایام اربعین حسینی و سالروز شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی، مستند «جارو‌های بی‌صدا» و فیلم سینمایی «شوق پرواز» را روی آنتن می‌برند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «جارو‌های بی‌صدا» چهارشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۶:۵۰ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

این مستند اجتماعی، گوشه‌ای از تلاش و خدمت پاکبانان عاشق اهل بیت (ع) را در ایام اربعین به تصویر می‌کشد.

پاکبانانی که با استقرار در مناطق مختلف مسیر طریق‌الحسین (ع)، با عشق و ارادت به امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان ایشان، به پاکسازی مسیر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌پردازند.

شبکه نمایش نیز به مناسبت سالروز شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی، فیلم سینمایی «شوق پرواز» را به کارگردانی زنده‌یاد یدالله صمدی و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی ، چهارشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۱ پخش می‌کند.

این فیلم، زندگی شهید عباس بابایی، معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند؛ خلبانی که در سال ۱۳۶۶ و در ۳۷ سالگی، هنگام بازگشت از یک عملیات برون‌مرزی، هدف اصابت گلوله پدافند هوایی دشمن بعثی قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهاب حسینی، شهرام حقیقت‌دوست، افسانه بایگان، الهام حمیدی، اکبر عبدی، فرهاد قائمیان و عبدالرضا اکبری از بازیگران این فیلم هستند.