به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ساعت ۱۲:۵۵ روز اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، وقوع یک فقره قتل و انتقال جسد مردی به بیمارستان شهدای یافت‌آباد از سوی بازپرس ویژه قتل به تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد جسد متعلق به مردی ۳۷ ساله، متأهل و دارای شغل آزاد است که داخل ملحفه بیمارستانی پیچیده شده بود.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در معاینه اولیه جسد، آثار جراحت عمیق در ناحیه کتف سمت راست مشاهده شد که با دستور مقام قضایی، جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت آغاز شد.

سرهنگ نثاری گفت: بررسی‌های میدانی نشان داد مقتول ساعت ۲۱:۳۰ روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در محدوده یافت‌آباد با سه نفر که با یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ سفیدرنگ به محل آمده بودند، درگیر شده است.

وی با اشاره به اینکه در جریان این نزاع، یکی از افراد حاضر با سلاح سرد ضربه‌ای به ناحیه کتف مقتول وارد کرده است تصریح کرد:قاتل سپس به همراه دو همدست خود با خودرو از محل گریخته‌اند. مقتول پس از وقوع درگیری با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اورژانس تماس گرفته و به بیمارستان منتقل شده بود، اما به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست داد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌های موجود و شناسایی محل‌های تردد متهمان، موفق شدند در پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴ دو نفر از افراد مرتبط با این پرونده را در محدوده سه‌راه آذری شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، در بازجویی‌های فنی و تخصصی به حضور در نزاع منجر به قتل اعتراف کردند و با قرار تأمین قضایی تحت نظر قرار گرفتند.

سرهنگ نثاری گفت: تحقیقات تکمیلی نشان داد ضارب اصلی پس از ارتکاب جنایت از تهران خارج شده و در شهرستان بندرعباس مخفی شده است که کارآگاهان اداره دهم با اخذ نیابت قضایی و اعزام تیم عملیاتی، در یک عملیات ضربتی موفق شدند وی را دستگیر و به تهران منتقل کنند.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در محدوده یافت‌آباد شناسایی و دستگیر شد و روند بررسی ابعاد مختلف این جنایت ادامه یافت.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در جریان بازجویی‌های تخصصی و مواجهه حضوری میان متهمان، متهم اصلی پرونده به نام «احمد» به تشریح نحوه وقوع درگیری پرداخت و مدعی شد در جریان مشاجره میان مقتول و فردی دیگر وارد ماجرا شده و با چاقویی که همراه داشته، ضربه‌ای به وی وارد کرده است.

وی افزود: دو متهم دیگر نیز با تأیید اظهارات متهم اصلی، به حضور در صحنه درگیری و ضرب و جرح مقتول اعتراف کردند.

سرهنگ نثاری گفت: با توجه به اعترافات متهمان و دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، ضارب اصلی به اتهام قتل عمد و دو متهم دیگر به اتهام مشارکت در نزاع دسته‌جمعی با قرار بازداشت موقت در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده همچنان ادامه دارد.