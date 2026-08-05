عملیات احداث هشتمین پایگاه اورژانس شهرستان بهارستان و دومین پایگاه اورژانس شهر صالحیه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، فرماندار بهارستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی و امدادی، اظهار کرد: احداث این پایگاه موجب افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان امدادرسانی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پایگاه تا سه ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و توسعه مراکز اورژانس متناسب با رشد جمعیت شهرستان در دستور کار قرار دارد.